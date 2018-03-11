Trump otellerinden Hazineye bağış
ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketi Trump Organization, kendilerine bağlı otellerde kalan yabancı hükümet temsilcilerinden ve lobi gruplarından elde ettikleri 151 bin dolarlık kârı Amerikan Hazine Bakanlığı’na bağışladığını açıkladı.
Ancak etik konuların uzmanları, otellerin gerçek kârını bilmediklerini ifade ederek, rakamlara şüpheyle yaklaştı. Bu arada Trump otellerinde kayda geçen yabancı konuklar çerçevesinde, Türkiye bağlantılı iki organizasyonun mayıs ayındaki rezervasyonu da sayıldı. AP Ajansı, söz konusu grubun sponsorlarından birinin Türkiye-ABD İş Konseyi olduğunu belirtti. Mayıs ayında Türkiye-ABD İş Konseyi’nin başında işadamı Ekim Alptekin’in olduğu belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle