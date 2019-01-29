Trump, Obama için 'Bütün gün basketbol izliyordu' demiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump, Obama için 'Bütün gün basketbol izliyordu' demiş
GeriDünya Trump, Obama için 'Bütün gün basketbol izliyordu' demiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
29.01.2019 - 06:52, Son Güncelleme:

Trump, Obama için 'Bütün gün basketbol izliyordu' demiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump, Obama için 'Bütün gün basketbol izliyordu' demiş

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki tavırları hakkında yeni iddialar ortaya attı.

Gazetenin, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray görevlisine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Beyaz Saray ziyaretçilerine, eski Başkan Barack Obama hakkında, "Burada (yemek odası) sadece oturup tüm gün basketbol izliyordu." şeklinde yorumlarda bulunduğu ileri sürüldü.

OBAMA DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN BİR YETKİLİ İDDİALARI YALANLADI

İddialara göre Trump ayrıca, ziyaretçilere, Beyaz Saray'a taşındıklarında yemek odasının "kötü durumda bulunduğunu" ve "duvarında bir delik olduğunu" anlattı.

Obama döneminde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise söz konusu iddiaları yalanladı. Obama'nın yemek odasını çok nadiren iş için kullandığını ve bu odada hiçbir zaman basketbol izlemediğini kaydeden yetkili, duvarda da herhangi bir delik olmadığını belirtti.

TRUMP, BEYAZ SARAY'DAKİ SİNEKLERDEN DE ŞİKAYET ETMİŞ

Gazetenin, aralarında Beyaz Saray çalışanları ve ziyaretçilerin de bulunduğu kaynaklara dayandırdığı haberinde ayrıca, Trump'ın, Beyaz Saray'ı gezdirdiği yüzlerce arkadaşı, milletvekili ve diğer kişilere buradaki fotoğraflar, tarihi belgeler, sanat eserleri ve göreve başladığı günden bu yana yaptığı değişiklikleri anlattığı ileri sürüldü.

Trump'ın, bu sırada bazı banyo ve ofislerdeki sineklerden şikayetçi olduğu da aktarıldı.

ESKİ BAŞKAN LİNCOLN'ÜN YATAK ODASINI DA GÖSTERİYORMUŞ

Haberde, Trump'ın bu kişilere, ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün yatak odasını da gösterdiği belirtildi.

Yatağının, Lincoln'ün boyuna göre kısa olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump'ın, "Burada nasıl uyumuş bilmiyorum. Aslında çok uzun bir adammış." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması