Trump küresel ısınmayı harladı
ABD’de geçen yıl karbondioksit salınımında büyük bir artış yaşandığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2017’de ülkesinin sera gazları emisyonunu düzenleyen Paris İklim Anlaşması’ndan çekildiğini açıklamıştı. New York merkezli bağımsız ekonomik araştırma şirketi Rhodium Group’un yeni raporuna göre, ABD’de karbondioksit salınımında son üç yıllık düşüşün ardından 2018’de keskin bir artış oldu. ABD’de karbondioksit emisyonunda geçen sene yüzde 3.4 artış yaşandı. Rapora göre, karbondioksit salınımındaki bu artış son 20 yılda gözlemlenen en büyük ikinci artış olarak kayıtlara geçti.
ULAŞTIRMA KİRLETİYOR
Kömürle çalışan santrallerin sayısındaki düşüşe rağmen karbondioksit salınımının arttığına dikkat çekilen raporda, enerji sektörünün neden olduğu salınımın yüzde 1.9 arttığı belirtildi. Ulaşım sektörü ise ABD’de son üç yıldır en büyük emisyon kaynağı olmayı sürdürüyor. Raporda, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndaki hedeflerin karşılanmasının çok gerisinde olduğuna dikkat çekildi. Anlaşma, küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutmayı amaçlıyor.
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