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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
26.01.2019 - 22:28, Son Güncelleme:

Trump ısrarlı

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Trump ısrarlı

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika sınırına yapılacak duvara ilişkin, "21 gün çok hızlı geçecek. Anlaşma kolay olmayacak ama Demokratlarla pazarlık en kısa sürede başlamalı. O duvarı yapacağız." dedi.

Trump, Twitter'dan, hükümetin kapanmasına neden olan sınır güvenliği konusundaki anlaşmazlığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar konusunda Demokratlarla anlaşamamasına rağmen, hükümetin 3 haftalığına açılması talimatı veren Trump, "21 gün çok hızlı geçecek. Anlaşma kolay olmayacak ama Demokratlarla pazarlık en kısa sürede başlamalı. O duvarı yapacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, geçen aylarda Latin Amerika’dan gelen iki göçmen konvoyunu geri gönderdiklerini ancak 8 bin kişilik yeni bir konvoyun ABD'ye gelmek için hazırlık yaptığını belirterek, "Güçlü bir duvarımız olsaydı, bu uzun ve tehlikeli yolculuğa girişmezlerdi. Duvarı kur ve suç düşsün." ifadelerini kullandı.

ABD Sınır Güvenlik Birimi şefi Mark Morgan'ın duvar konusunda Beyaz Saray'ı destekleyen açıklamalarına da atıfta bulunan Trump, sınır güvenliğini sağmak için duvarın şart olduğunu, aksi taktirde hükümetin tekrar kapanacağını vurguladı.

"UZLAŞMAYA VARILMAZSA ACİL DURUM İLAN EDERİM"

Trump, dün, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yapmış, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin geçici olarak 3 haftalığına açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde sınıra duvar inşa edilmesi konusundaki müzakerelerin süreceğini açıklamıştı.
Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını bildiren Trump, "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa, 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil durum ilan etme) kullanırım." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

 

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