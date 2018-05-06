Trump: İngiltere’de bir hastane savaş alanı gibi
ABD Başkanı Trump, şubat ayında Florida’daki Parkland okul katliamı sonrasında silahların yasaklanmasına yönelik kampanyaların yükseldiği bir dönemde silah lobisine destek verdi.
ABD’nin bir numaralı silah lobisi Ulusal Tüfek Derneği’nin Dallas’ta düzenlediği yıllık toplantıya katılan Trump, Demokrat Parti’nin “silahları yasa dışı ilan etmek istediğini” öne sürdü ve eğer böyle bir şey olursa kamyonet ve kamyonların da yasaklanması gerektiğini çünkü ‘manyak teröristlerin’ bu araçları silah olarak kullandığını söyledi.
ABARTILI AÇIKLAMA
İngiltere’de silah kontrolü kanunlarının çok sıkı olduğunu ifade eden Donald Trump, “Geçenlerde Londra’da olan bir haber okudum. Bir zamanlar çok prestijli bir hastanede artık sanki bir savaş bölgesinin içinde kalmış gibi korkunç bıçaklanma yaralanmaları varmış. Evet bu doğru. Silahları yok. Bıçakları var. Ve hastanenin zemininin her yerinde kan var. Bunun bir savaş bölgesi hastanesi gibi olduğunu söylüyorlar. Bıçaklar, bıçaklar, bıçaklar. Londra da buna alışık değildi. Şimdi alışıyorlar. Çok zor bir durum” diye konuştu.
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