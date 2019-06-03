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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP- AFP
03.06.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Trump, İngiltere temaslarına başladı

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Trump, İngiltere temaslarına başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi'nin daveti üzerine başkent Londra’ya düzenlediği 3 günlük ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in davetine icabetle başkent Londra’ya geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump’ı taşıyan özel uçak Stansted Havalimanı’na TSİ 11.00 sıralarında indi.  Trump, 3 gün sürecek Londra ziyareti kapsamında Buckingham Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak ve akşam saatlerinde sarayda onuruna yemek verilecek.

Trump, İngiltere temaslarına başladı

Trump ziyaretinin ikinci gününde ise kördüğüme dönen Brexit nedeniyle 7 Haziran’da görevi bırakacağını açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek. Daha sonra ortak basın toplantısında bir araya gelecek olan iki lidere, Portsmouth’da Normandiya çıkarmasının 75. yılı anma törenlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da eşlik edecek.

Trump, protestoların gölgesinde sürdüreceği temasları kapsamında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi ile çay partisinde görüşecek.

Trump, İngiltere temaslarına başladı

TRUMP, LONDRA’DA İSTENMİYOR

Trump’ın Buckingham Sarayı’nda onuruna verilecek akşam yemeği ise parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable tarafından boykot edilecek. Trump, siyasilerin boykotunun yanı sıra saray önünde İngilizler tarafından da protesto edilecek.

Bölgede güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılırken, devlet başkanlarının ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen at arabasıyla geçit töreni de boykot ve protestolar nedeniyle Trump’ın güvenliği düşünülerek gerçekleştirilmeyecek. Trump’ın ziyareti nedeniyle Londra’da yollar trafiğe kapatıldı.

Ziyaret, ABD Başkanı Trump’ın İngiltere’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

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