Trump ile danışmanları arasında gerginlik var
DÜNYANIN önde gelen düşünce kuruluşlarından Washington merkezli Atlantik Konseyi’nin Başkanı Frederick Kempe, Soğuk Savaş dönemini belgeler eşliğinde ele aldığı ‘Berlin 1961’ kitabının tanıtımı için Türkiye’ye geldi.
Türk gazetecilerle İstanbul’da bir araya gelen Kempe, ABD’nin Suriye’den çekilmesine ilişkin Amerikan yönetiminden gelen farklı açıklamaların sebebini şöyle anlattı: “Trump’ın Suriye’den asker çekme isteğinin ana sebebi, jeopolitik bir yaklaşımdan ziyade seçim kampanyasında verdiği sözler. Amerika’da son derece sıradışı bir başkanımız var... Kendinden önceki başkanlar yabancı topraklarda çok fazla kan dökerken ve çok fazla para harcarken, Trump, seçim kampanyasının başından beri ve yönetime geldiği ilk andan bu yana yurtdışındaki Amerikan askerlerini eve getirmek istedi. ABD yönetiminde gördüğünüz şey şu: Bölgedeki müttefiklerimizle birlikte Ortadoğu’nun geleceğini en iyi şekilde nasıl ele alırız diye düşünen stratejistlerle, seçmenlerine sözünü tutmaya çalışan bir başkan arasındaki gerginliği görüyorsunuz... ” Kempe, Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konuma işaret ederek “ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinde Türkiye’nin de rol oynayacağı fırsatlar olacağına inanıyorum” dedi.
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