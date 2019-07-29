Trump: İğrenç, sıçan ve fare yuvası
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Elijah Cummings ile yaşadığı tartışma sonra Twitter hesabından kullandığı ifadeler nedeniyle yeniden ırkçılıkla suçlanıyor.
Cummings’in seçim bölgesi olan ve Afrika kökenli Amerikalıların sıklıkla yaşadığı Baltimore hakkında konuşan Trump, bölge için ‘iğrenç, sıçan ve fare yuvası’ ve ‘Amerika’nın en kötü idare edilen ve en tehlikeli bölgesi’ ifadelerini kullandı. Kendisi de Afrika kökenli Amerikalı olan Cummings, Trump yönetimi üyeleri aleyhinde bir dizi soruşturmaya liderlik etmesi nedeniyle ‘hedefteki’ isimler arasında yer alıyor. Trump’ın 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ‘ırkçı’ olarak yorumlanan açıklamalar yapması, seçim sürecinin çok sert geçeceği izlenimine neden oluyor. Trump, kendisini eleştiren Müslüman kadın göçmen kökenli Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib’in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley’e yönelik sözleri nedeniyle eleştiriliyor.
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