Trump bir şey yapmış olabilir

ABD Başkanı Trump’ın eski yardımcısı Sam Nunberg, katıldığı TV programında Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Mueller’e ifade vermeyeceğini söylerken, Trump’ın ‘seçim sürecinde bir şey yapmış olabileceğini’ belirterek, ABD Başkanı’nın yasadışı bir duruma bulaşmış olma ihtimalini göz ardı etmedi.
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