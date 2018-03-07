Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Trump bir şey yapmış olabilir

    Trump bir şey yapmış olabilir

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Trump’ın eski yardımcısı Sam Nunberg, katıldığı TV programında Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Mueller’e ifade vermeyeceğini söylerken, Trump’ın ‘seçim sürecinde bir şey yapmış olabileceğini’ belirterek, ABD Başkanı’nın yasadışı bir duruma bulaşmış olma ihtimalini göz ardı etmedi.

     Nunberg, Trump’tan hoşlanmadığını ve onun kendisine kötü davrandığını anlattı.

    Nunberg, Trump’ın Beyaz Saray’a çıkmasından önce görevinden alınmıştı.

    Etiketler: ABD , Trump , gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri