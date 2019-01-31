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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'‘Trump beni öldürtecek'

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'‘Trump beni öldürtecek'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, kendisinin öldürülmesi için Trump’ın talimat verdiğini ileri sürerek, “Eğer bana bir şey olursa Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque sorumludur” dedi.

Maduro, kendisinin öldürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya mafyasına talimat verdiğini iddia ederek, “Eğer bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque sorumludur” dedi. Güvenliğinin sağlanması için Rusya’dan yardım alıp almadığı sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih eden Maduro, “Venezuela Devlet Başkanı olarak benim iyi çalışan istihbarat servisiyle profesyonel korumalarım var. En büyük savunucum ise Venezuela halkıdır” cevabını verdi. Rusya ile ilişkilerin iki bağımsız devlet arasında işbirliği çerçevesinde yürütüldüğünü de belirten Maduro, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e minnettarım. Ülkeme saldırı başlatılması durumunda elimizde son model Rus yapımı silahlarımız da mevcut. Kolay hedef olmadığımız bilinmeli” ifadeleri kullandı.

‘5 BİN ASKER’ NOTU

ABD dışında bazı Batılı devletlerin Venezuela krizinin çözüme kavuşturulması için erken seçim ültimatomuna da yanıt veren Nicolas Maduro, “Bu önerileri şantajdan başka bir şey değil. Venezuela’ya dışarıdan formül dayatılamaz. Seçim isteyenlerin 2025 yılını beklemesi gerekecek” şeklinde konuştu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Venezuela’nın petrol şirketlerine yaptırım açıklarken elinde tuttuğu not defterindeki “Kolombiya’ya 5 bin asker” yazısı da Maduro’ya soruldu. Venezuela Devlet Başkanı, bu notu “saçmalık ve soytarılık” olarak nitelendirdi. Maduro, ABD Başkanı Trump ile denemesine rağmen Bolton’ın Trump’a kendisiyle diyalog kurmasını yasakladığını öne sürerek, “Trump ile baş başa, halk önünde, ABD’de, Venezeula’da, nerede isterse her konuda görüşmeye hazırım. Eminim ki biz görüşürsek bambaşka bir tarih olacak ama izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Sabırla bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘MUHALEFETLE KONUŞURUM’

Dünyada Venezuela’da olup bitenlerle ilgili endişelerini gösteren birçok ülkenin olduğunu ve diyalog çağrısı yaptığını hatırlatan Maduro, söz konusu ülkelerin yönetimlerine bu diyalog çağrısına cevap vermek için mektuplar gönderdiğini bildirdi. Maduro, “Venezuela’nın yararına konuşmak için, onun geleceği ve barış için muhalefet ile müzakere masasına oturmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN ‘YAPTIRIM’ TWEET’İ

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Maduro, ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin azaltılmasının ardından Venezuela’da muhalefetle müzakere etmeye istekli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındı. Bugün büyük protesto bekleniyor. Amerikalılar yeni bir açıklamaya kadar Venezuela’ya seyahat etmemeli” dedi. Bu arada Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab’ın, ABD tarafından geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya yurtdışı yasağı getirilmesi adımına ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Twitter’dan tepki göstererek, “Venezuela’nın gayrimeşru eski başsavcısının, Devlet Başkanı Juan Guaido’ya yönelik tehditlerini reddediyoruz. Bir kez daha tekrar edeyim: (Venezuela’da) Demokrasiyi yıkmaya ve Guaido’ya zarar vermeye çalışanlar için ciddi sonuçlar olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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