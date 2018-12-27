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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri"Trump, babası sayesinde aldığı raporla Vietnam Savaşı'na girmekten kaçındı"
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.12.2018 - 07:12, Son Güncelleme:

"Trump, babası sayesinde aldığı raporla Vietnam Savaşı'na girmekten kaçındı"

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"Trump, babası sayesinde aldığı raporla Vietnam Savaşı'na girmekten kaçındı"

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın babası Fred Trump'ın, kiracısı olan bir doktorla anlaşarak oğlunda bir kemik hastalığı olduğuna dair sağlık rapor aldığını, Başkan Trump'ın böylece Vietnam Savaşı'na gitmediğini iddia etti.

NYT'nin New York'ta Fred Trump'ın kiracısı da olan ayak hastalıkları uzmanı Larry Braunstein'in iki kızı Elysa Braunstein ve Sharon Kessel'a dayanarak hazırladığı haberine göre, Braunstein'in ABD Başkanı Trump'ın babası Fred'e iyilik yapmak için o dönem 22 yaşında olan Trump'ın ayak kemik çıkıntıları olduğuna dair bir rapor yazdı.

Donald Trump söz konusu raporla, 1968 sonbaharında, 1955-1975 yıllarında yaşanan Vietnam Savaşı'na asker olarak gitmekten kurtuldu.

"BUNUN BİR İYİLİK OLARAK YAPILDIĞINI BİLİYORUM"

Babasının o dönemde Queens bölgesinde, baba Trump'ın sahibi olduğu binada bir ofisi olduğunu ve 2007'de öldüğünü belirten Elysa Braunstein, söz konusu raporla ilgili "Bunun bir iyilik olarak yapıldığını biliyorum. Babamın bu işten kazancı Fred Trump'a ulaşabilmesiydi. Ofisin bulunduğu binayla ilgili bir sorun olursa babam Fred Trump'ı arar ve iş anında çözülürdü." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Braunstein kardeşler söz konusu rapora, babalarının meslektaşı, aynı zamanda da aile dostları olan ve 1995'te vefat eden Manny Weinstein'ın da katkı yapmış olabileceğini söyledi.

Doktor Braunstein'in eski bir çalışma arkadaşı olan Alec Hochstein ise NYT'ye yaptığı açıklamada, Braunstein'in Trump ailesinden övgüyle söz ettiğini belirterek, "(Larry Braunstein) Mal sahiplerinin kendisi ile görüşmeye çok açık olduğunu ve bu ofiste çok iyi bir kiraya kaldığını anlatıyordu ancak Donald Trump'a verdiği rapor hakkında konuştuğunu hatırlamıyorum." dedi.

Braunstein kardeşler, babalarının aileye sağlıkla ilgili belgelerini bırakmadığını, onun işini devralan doktorun ise bu belgeden bahsetmediğini ifade etti.

TRUMP ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklamanın yapılmadığına işaret edilen haberde, Braunstein kardeşlerin söylediklerini destekleyecek herhangi bir belgeye ulaşılmadığı da kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, aldığı bu raporla Vietnam Savaşı'na gitmediği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Trump, o dönem hem ayak kemiği çıkıntısı teşhisi hem de 4 eğitim tecili nedeniyle savaşa gitmemişti.

Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyası esnasında NYT'ye yaptığı açıklamada kendisine raporu veren doktorun adını hatırlamadığı belirtmiş ve herhangi bir belge sunmamıştı.

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