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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
BBC Türkçe
19.07.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Trump Air Force One'ın tasarımını yeniletiyor: 'Dünyanın en iyisi olacak'

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Trump Air Force One'ın tasarımını yeniletiyor: 'Dünyanın en iyisi olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçaklarının tasarımını değiştireceğini açıkladı.

CBS televizyonuna konuşan Trump, uçağın mavi, kırmızı ve beyaz renklerinde olacağını söyledi.

Mevcut Air Force One uçaklarında mavi rengi ağırlıkta. Tepesi beyaz olan uçağın alt kısmı da gri.

Trump, uçağın tasarımıyla ilgili soruya "Air Force One müthiş olacak. Üstün kaliteli, dünyanın en iyisi. Kırmızı, beyaz ve mavi olacak. Ben bunun uygun olduğunu düşünüyorum" diye yanıt verdi.

Trump geçen hafta da uçağın içindeki yatakların boyunu büyütmek istediğini söylemiş, mevcut yatakların kendi özel jetindekinden bile küçük olduğunu söylemişti.

ABD'de başkanın kullanımı için aynı tasarıma sahip birden fazla uçak bulunuyor. O sırada başkanın kullanmakta olduğu uçağa Air Force One deniyor.

Air Force One'ın dış tasarımı 1962 yılında John F. Kennedy döneminde belirlenmişti. Coca Cola ve Lucky Strike gibi önemli tasarımlara imza atmış Raymond Loewy tarafından tasarlanan uçakta Kennedy'nin sevdiği mavi renge ağırlık verilmişti.

Şu an kullanımda olan Boeing 747-200B tipi uçakların yaşı 30'u geçti. Bu nedenle Boeing 2024 sonrasında kullanıma alınmak üzere yeni uçaklar üretecek.

Yeni tasarımın renklerini eleştirenlerden bazıları, Rusya'nın uçağının da bu üç rengi içeren bir tasarıma sahip olduğunu vurguluyor.

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