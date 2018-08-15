Trump: Ağlak sefil köpek
ABD Başkanı Donald Trump, eski danışmanı Omarosa Newman’ın yeni kitabı ‘The Unhinged’de (Çılgın) yer alan iddialara tepki göstermeye devam ediyor.
First Lady Melania Trump’ın eşinden ayrılmak için gün saydığını ve Başkan’ın günlük hayatta sürekli ırkçı kelimeler kullandığı gibi sansasyonel iddialarıyla gündeme gelen Newman’ın yeni kitabına karşı attığı son tweet’te Trump, “Çılgın, ağlak sefil hayata bir imkân ve Beyaz Saray’da bir iş verirsen, sanırım bu hiçbir işe yaramaz. General Kelly, bu köpeği kovarak iyi iş çıkardı” ifadesini kullandı.
Newman kitabında, Aralık 2017’de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine “sus payı” olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini, ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle