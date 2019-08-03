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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
03.08.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

'Trump Afganistan'daki ABD askerlerini çekmek istiyor' iddiası

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'Trump Afganistan'daki ABD askerlerini çekmek istiyor' iddiası

Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmek istediği iddia edildi.

Amerikan NBC kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 5 yetkili, ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasını istediğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu talebin 2020 Kasım ayına kadar gerçekleştirilmesinin zor olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmaya başladıklarını belirtti.

"10 MİLYON KİŞİNİN ÖLMESİNİ İSTEMEM"

Konunun detaylarına girmeyen Trump, bir kez daha istemesi durumunda Afganistan'daki savaşı birkaç gün içinde kazanabileceklerini, ancak 10 milyon insanın ölmesini istemediğini söyledi.

Trump, "Afganistan'da önemli mesafe katettik. Hala (Taliban'la) görüşüyoruz, ancak çok mesafe katettik. (Asker) Sayımızı azaltıyoruz. 19 yıldır oradayız ve polislik görevi yapıyoruz. Bu savaşı birkaç gün içinde kazanabiliriz ama 10 milyon insanın ölmesini istemem. Kaldı ki nükleer silahlar kullanmaktan bahsetmiyorum, tamamen konvansiyonel silahlardan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Pakistan'ın Afganistan'daki Taliban'la barış sürecinde kendilerine yardımda bulunacağından emin olduğunu vurguladı.

"2 BİN 500 DEAŞ MAHKUMU VAR"

Trump ayrıca, "Suriye'deki (asker) sayımızı da azaltıyoruz. DEAŞ'ı yendik, şimdi elimizde 2 bin 500 (DEAŞ militanı) mahkum var. Avrupa bunları geri alacak ya da birileri geri alacak." değerlendirmesini yaptı.

"RUSYA İLE NÜKLEER PAKT İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Öte yandan Trump, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ABD ve Rusya'nın çekilmesiyle ilgili olarak da "gelecekten ümitvar" konuştu.

Trump, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Rusya ile nükleer bir pakt için görüşüyoruz. Nükleer anlamında biz ilk sıradayız, Rusya ikinci sırada. Eğer Rusya ile bir pakt kurabilirsek, biz de onlar da (nükleer) silahlarını azaltırsa bu dünya için çok iyi bir şey olur. İnanıyorum ki bu bir gün olacaktır."

ABD ve Rusya INF Anlaşması'ndan dün resmen çekildiğini açıklamıştı.

Diğer yandan Trump, Ulusal Güvenlik Direktörlüğü görevine önce aday gösterip 5 gün sonra adaylığını geri çektiği Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'in yerine birkaç gün içinde yeni adayını açıklayacağını söyledi.

Trump, medyanın Ratcliffe'e "haksız davrandığını", sürecin böyle devam edemeyeceği kanaatinde olduğu için yeni bir aday üzerine düşündüğünü belirtti.

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