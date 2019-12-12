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Mine ÜÇGÜN - Hurriyet.com.tr / Dış Haberler
12.12.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Trump: ABD ile alay ediyorlardı, artık edemiyorlar

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Trump: ABD ile alay ediyorlardı, artık edemiyorlar

Donald Trump, Pennsylvania Hershey'de destekçileriyle buluştu. NATO zirvesinde liderlerin Trump'ın arkasından konuştuğu görüntüler ortaya çıktıktan bir hafta sonra Trump'tan kinaye dolu sözler geldi.

Uzay Gücü'nden FBI'ya kadar her şeyden bahseden Trump, Kevin Costner filmine bile atıfta bulundu .

Tüm gecenin en şaşırtan konuşması ise kendisi sayesinde ABD'nin artık komik duruma düşmediğini iddia etmesi oldu.

Trump konuşmasında, "Her zaman söylerim ve bu gece iki kere söyledim; Bu ülke çok saygı değer. Dört yıl önce saygı görmüyorduk. Bizle alay ediyorlardı" dedi.

Trump'ın bu sözleri geçtiğimiz hafta NATO zirvesinde Avrupalı liderlerin yakalandığı görüntüyü hatırlattı.

Görüntülerde Macron, Johnson ve Trudeau'nun Trump'ın dedikodusunu yaptığı ve aralarında Trump hakkında şaka yapıp eğlendikleri gözlemlenmişti.

Başkanlık koltuğuna oturmadan önce ABD'deki eski yönetimleri eleştiren Trump, dünya liderlerinin ABD ile dalga geçtiğini sık sık gündeme getiriyordu.

2016'daki seçim kampanyası sırasında Trump, "Dünya bize gülüyor" demiş ve bu düzenin değişeceğini söylemişti. Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacaklarını duyurduğu zaman "Biz diğer liderlerin ve diğer ülkelerin bize daha fazla gülmesine izin vermeyeceğiz. Bize gülmeyecekler" demişti.

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