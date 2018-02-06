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    Trabzonspor aşkından evini bordo maviye boyattı

    AA
    06.02.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Freudenstadt kentinde yaşayan Mustafa Kusutoğlu, evini Trabzonspor’un renklerine boyadı. Belediyenin ilk başlarda izin vermediğini belirten Kusutluoğlu, “Sonunda pes ettiler” dedi.

    28 yıldır Almanya’da yaşayan Karadenizli iş adamı, 20 yıl önce satın aldığı evini belediyenin karşı çıkmasına rağmen bordo maviye boyatıp ön cephesine de Trabzonspor amblemi yaptırdı. “Bize her yer Trabzon” diyen Mustafa Kusutoğlu, şunları söyledi: “Satın aldığım binada ısı yalıtımı ile dış cephesini güzelleştirmek istedim. Belediye, sokaktaki binalara yakın bir renk kullanmamı istedi. Normal renklerle boyamam için 15 bin euro yardım teklif ettiler ama ben kabul etmedim. Trabzonspor’a olan sevgimden dolayı çocuklarımın ismini dahi Tuba ve Samet koydum. Yan cepheden başlayarak bordo mavi boyamaya başlayınca inşaatı durdurdular. Ben de inat edip ön cepheye 6 yıl hiçbir şey yapmadım. Kararlıydım, bu binaya TS yazılacak. Şehir merkezinde dış cephenin kötü görünümüne dayanamayan belediye pes etti. Şehrin adını dünyaya duyurdum. Bunu belediye çalışanları da biliyor.”

    YAKIN ÜLKELERDEN GELEN VAR
    Almanya çapında Trabzonsporlulardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Kusutoglu, “Uzak kentlerden hatta yakın ülkelerden fotoğraf çektirmek için gelen çok sayıda Karadenizli var. Alt katı misafirler için düzenledim. Almanya’ya gelen tüm Karadenizli sanatçıları burada yatılı misafir ettim ve etmeye devam ediyorum” diye konuştu.

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