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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
02.06.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

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Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birlikler arasında Trablus'taki çatışmalar bir haftalık aranın ardından tekrar başladı.

Bölgedeki kaynaklar, bir hafta süren sükunetin ardından Trablus'un güneyinde çatışmaların yeniden başladığını bildirdi.

Ayrıca UMH askeri kaynaklarından yapılan açıklamada Eski Uluslararası Trablus Havalimanı'nı kontrol altına almak üzere saldırı başlatıldığı ifade edilirken, başkentin güneyindeki Yermük bölgesi ve havalimanı çevresinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Operasyonda ilerlemenin Hafter güçlerinin konuşlandığı bölgelere yönelik topçu atışlarının ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık iki aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda ölü sayısı 560'ı geçerken, yaralı sayısı da 2 bin 855'e ulaştı.

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