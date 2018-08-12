Tırmıklarıyla kazandılar
İngiliz The Sun gazetesi, 8 Ağustos’ta kutlanan Dünya Kediler Günü vesilesiyle, özellikle sosyal medya faaliyetleriyle dünyanın en çok kazanan kedilerini derledi.
Bu dalda şampiyonluğu, ‘Huysuz Kedi’ lakabıyla tanınan ve sosyal medyada tam 13 milyon takipçisi bulunan 6 yaşındaki ‘Tardar Sauce’ isimli kedi kimseye bırakmadı.
Yıllık 9 milyon sterlini (73 milyon TL) bulan geliriyle ‘mamaya mama demeyen’ Huysuz Kedi’nin kendi ismiyle bir mama markası da bulunuyor.
Kedi, Instagram hesabından yaptığı her tanıtım karşılığında 165 bin TL’ye yakın para kazanıyor.
Huysuz’u uzaktan takibedebilen diğer kediler ise, alttaki fotoğraflarda bulunuyor.
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