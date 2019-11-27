Tiffany’yi aldı zirveye oynuyor
Avrupa’nın en zengin iş insanı olan Fransız Bernard Arnault, Amerikalı mücevherat üreticisi Tiffany’yi 16.2 milyar dolara (93 milyar TL) satın alarak dünyanın en zengini olma konumuna biraz daha yaklaştı.
75 farklı lüks markayı barındıran LVMH adlı şirketin sahibi olan Arnault, 106 milyar dolarla Amerikalı Jeff Bezos (110 milyar dolar) ve Bill Gates’ten (107 milyar dolar) sonra şu an dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumunda. LVMH adlı şirket, Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine gibi moda markalarının yanında Givenchy ve Guerlain parfümleri ile Bulgari, Hublot, TAG Heuer takı ve saat markalarını ayrıca Dom Perignon şampanyasını bünyesinde barındırıyor.
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