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Dünya
Şafak ŞAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)
13.12.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Terör örgütüne darbe... Böyle imha edildi

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Terör örgütüne darbe... Böyle imha edildi

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

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  • Rasulaynda bulunan patlayıcı, imha edildi
  • Rasulaynda bulunan patlayıcı, imha edildi
  • Rasulaynda bulunan patlayıcı, imha edildi
  • Rasulaynda bulunan patlayıcı, imha edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Sınıra yakın bir bölgede, toprağa gömülü yaklaşık 200 kiloluk patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi.

Patlamayla birlikte yükselen duman, Türkiye tarafından da görüldü.

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