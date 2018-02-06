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    Terör örgütü sığınmacı kampındaki sivillere saldırdı

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'den İdlib'deki Atme sığınmacı kampına havan topu saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

    Atme köyündeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, terör örgütü, Afrin'in Cinderes beldesindeki mevzilerinden Atme sığınmacı kampına havan topuyla saldırdı.
    İlk belirlemelere bir kadının yaşamını yitirdiği saldırıda, aralarında kadın ve çocuklarının bulunduğu 7 sivil yaralandı.

    Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.  Saldırının ardından birçok kampın birleşiminden oluşan Atme kampında barınan sivillerin panik ve korku yaşadığı gözlendi.

    2011 yılından bu yana devam eden iç savaştan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan siviller kamplara sığınıyor. Humus, Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke illerinden gelen yüz binlerce sivil, İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşıyor.  PYD/PKK, Atme sığınmacı kampı ve çevresine zaman zaman saldırılar düzenliyor.

    Etiketler: son dakika , afrin , haberler , HABER
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