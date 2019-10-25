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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.10.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

"Terör koridoruna müsamaha göstermeyeceğiz"

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"Terör koridoruna müsamaha göstermeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Devlet Konuk Evi'ne geldi.

Burada mevkidaşı Nuhodziç tarafından resmi törenle karşılanan Soylu, daha sonra toplantı salonunda gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldı.

Soylu, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Bakan Nuhodziç ile etkili ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Düzensiz göç, terörle, organize suç örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadelede gibi konularda önemli değerlendirmeler yaptıklarını belirten Soylu, Türkiye ve Karadağ arasındaki ticaret, turizm, savunma sanayi ve diğer gelişmesi gereken alanlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Karadağ'ın iki perspektifini sonuna kadar desteklediklerine ve yanlarında olduklarına dikkati çeken Soylu, "Önemli bir kilometre taşı olarak gördüğümüz NATO üyeliği büyük bir başarıdır. Aynı zamanda Avrupa Birliği üyeliği konusunda attıkları adımların sonuna kadar yanındayız. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde bölgesel meseleleri hem objektif hem de vicdani olarak değerlendirebilecek dostlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bakan Soylu, Karadağ'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele eden ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Bu güzel ülke ilk günden itibaren FETÖ'ye hiç hayat hakkı tanımadı. Bu sıfır toleranstan dolayı minnetlerimizi ifade ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Emniyet teşkilatları arasında başarılı bir iş birliğinin olduğunu dile getiren Soylu, toplantıda, organize suç örgütleri, uyuşturucu, diğer kaçakçılıklar ve özellikle eğitimde iş birliği konusunda önemli değerlendirmeler yaptıklarını aktardı.

Süleyman Soylu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ile mevkidaşı Nuhodziç'e, karşı karşıya kaldıkları göç dalgaları ve özellikle Suriye iç savaşının sonuçları konusunda da bilgi verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terörizme karşı mücadelemizin son aşaması olan Barış Pınarı Harekatı konusunda da hem Sayın Başbakan Duşko Markoviç hem de Sayın İçişleri Bakanı Nuhodziç'i bilgilendirdim. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusundaki kararlılığımızı burada bir kez daha ifade ettim. Meselenin sınırlarımıza ve ülkemize yönelik terörizmle mücadele olduğunun altını çizdik. Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna müsamaha göstermeyeceğimizi ifade etmeye çalıştım. Gerek Rusya gerekse de Amerika'yla yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen kazanımın aslında hiçbir ülkenin kazanımı olmadığı, terörizme karşı elde edilen bir kazanım olduğunun altını çizdik.

Belki de hem dünyada hem bölgemiz ve coğrafyamızda terörizme karşı elde edilen önemli bir mutabakat olduğunu ifade ettim. Hem PYD/PKK terör örgütüyle hem de DEAŞ terör örgütüyle onların bölgeyi nasıl istikrarsızlaştırmak istediklerini bir kez daha ifade etme fırsatı buldum. Bunların bölgeden arındırılmasıyla güvenli bölgenin hem Orta Doğu hem Anadolu hem Balkanlar hem de Asya ve Avrupa arasındaki huzuru nasıl oluşturacağını bir kez daha anlatmaya çalıştım. Terör kaçak göç ve uyuşturucu arasındaki simbiyotik ilişkinin aslında huzursuzluğun ve istikrarsızlığın temel kaynağı olduğunu bir kere daha anlattım."

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER HER ALANDA SÜREKLİ GELİŞİYOR"

Mevludin Nuhodziç de Bakan Soylu'nun Karadağ'a yaptığı ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında 140 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulduğunu belirten Nuhodziç, buradaki toplantının dostane ve yapıcı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

NATO içinde iki ülkenin müttefik olduğunu aktaran Nuhodziç, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda sürekli geliştiğini vurguladı.

Organize suç, yaşa dışı göç ve terörizmde mücadelede Türkiye'nin iyi bir örnek teşkil ettiğinin altını çizen Nuhodziç, şu ifadeleri kullandı:

"Organize suçlarla mücadelede bilgi paylaşımı çok önemli. Bu iş birliği özellikle uyuşturucu kaçakçılığında ve önlenmesinde çok önemli. Bu iş birliğini daha da güçlü hale getireceğiz. Polis iş birliğimiz hem stratejik hem de operasyonel anlamında daha büyük bir ivme kazandıracak. Göç konusunda bilgi paylaştık. Göç konusundaki mücadelede daha iyi bir cevap vermemiz gerekiyor. Hem Karadağ hem Türkiye kendi sınırlarının güçlendirilmesi konusu üzerine çalışıyor."

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