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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.05.2019 - 00:34, Son Güncelleme:

Tepki yağmıştı... İlk hamle geldi

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Tepki yağmıştı... İlk hamle geldi

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, ABD Donanması 5. Filosu Komutanı James Malloy'la Körfez'deki gelişmeleri görüştü. ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Al Halife, ABD Donanması 5. Filosu Komutanı Malloy'la bir araya geldi.

ABD'nin Manama Büyükelçisinin de katıldığı görüşmede, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Körfez'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Malloy'un, iki ülke arasında askeri ve savunma alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi çabalarından memnuniyet duyduğunu aktaran Al Halife, "ABD yönetiminin, müttefik ve dost ülkelerle iş birliği içerisinde bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması ve uluslararası güvenlik ve barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığına işaret etti.

ABD Donanması 5. Filosu Komutanı Malloy'un da Körfez bölgesindeki mevcut durumla ilgili sunum yaptığı belirtildi.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıklamıştı.

Hamas, Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuş, Filistin İslami Cihad Hareketi de çalıştayı, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının uygulanmasına hazırlık olarak nitelendirmişti.

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