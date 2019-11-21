Televizyon yayınında kozlarını paylaştılar
İNGİLTERE’de Başbakan Boris Johnson ile ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn 12 Aralık erken genel seçiminin eşiğinde ilk canlı televizyon programında karşı karşıya geldi.
ITV’nin bir saat süren yayınında liderler halktan gelen soruları yanıtladı. İlk yarı Brexit (İngiltere’nin AB’den ayrılışı) konusuna ayrıldı. Liderlerin bu konudaki politikalarını anlatırken kullandığı tabirler ilgi çekti. Johnson 31 Ocak’ta “Brexit’i gerçekleştirme” vaadinde bulunurken, Corbyn, “Brexit’i halledeceğim” ifadesini kullanmayı seçti. Johnson, seçilmesi halinde İngiltere’nin 31 Ocak’ta ‘kesinlikle’ AB’den ayrılacağını söyledi. Corbyn ise 3 ay içinde AB’yle daha iyi bir Brexit anlaşmasını müzakere edeceklerini ve bu anlaşmayı 6 ay içinde, AB’de kalış seçeneğinin de bulunduğu bir referanduma götüreceklerini belirtti. Yayın sırasında @CCHQPress’in hesap adını, ‘factcheckUK-veri teyidi Birleşik Krallık’ olarak değiştiren Muhafazakâr Parti, Twitter tarafından halkı yanıltmakla suçlandı. Tartışmanın ardından hesap adı eski haline getirildi. Twitter, durumun tekrarı halinde ‘ıslah edici adımların’ atılacağını açıkladı.
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