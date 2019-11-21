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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Televizyon yayınında kozlarını paylaştılar

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Televizyon yayınında kozlarını paylaştılar

İNGİLTERE’de Başbakan Boris Johnson ile ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn 12 Aralık erken genel seçiminin eşiğinde ilk canlı televizyon programında karşı karşıya geldi.

ITV’nin bir saat süren yayınında liderler halktan gelen soruları yanıtladı. İlk yarı Brexit (İngiltere’nin AB’den ayrılışı) konusuna ayrıldı. Liderlerin bu konudaki politikalarını anlatırken kullandığı tabirler ilgi çekti. Johnson 31 Ocak’ta “Brexit’i gerçekleştirme” vaadinde bulunurken, Corbyn, “Brexit’i halledeceğim” ifadesini kullanmayı seçti. Johnson, seçilmesi halinde İngiltere’nin 31 Ocak’ta ‘kesinlikle’ AB’den ayrılacağını söyledi. Corbyn ise 3 ay içinde AB’yle daha iyi bir Brexit anlaşmasını müzakere edeceklerini ve bu anlaşmayı 6 ay içinde, AB’de kalış seçeneğinin de bulunduğu bir referanduma götüreceklerini belirtti. Yayın sırasında @CCHQPress’in hesap adını, ‘factcheckUK-veri teyidi Birleşik Krallık’ olarak değiştiren Muhafazakâr Parti, Twitter tarafından halkı yanıltmakla suçlandı. Tartışmanın ardından hesap adı eski haline getirildi. Twitter, durumun tekrarı halinde ‘ıslah edici adımların’ atılacağını açıkladı.

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