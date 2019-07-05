Telepatiyle 3’lü oyun
ABD’li bilim insanlarının geliştirdiği BrainNet isimli sistem, bilim dünyasının telepatik iletişime bir adım daha yaklaşmasını sağladı.
WashIngton Üniversitesi’nin kurduğu BrainNet ismi verilen türünün ilk örneği sistem, bilim insanlarının iddiasına göre ‘beyinler arası iletişim ağı’nı mümkün hale getirdi. Telepatik iletişimi gerçeği dönüştürme yolunda büyük bir adım anlamına geldiği belirtilen sistemle, şimdilik üç kişinin yalnızca beyinlerini kullanarak iletişim kurması hedefleniyor. Araştırmacılar bir kişinin, ikiden fazla kişinin dahil olduğu bir sistemde yalnızca zihin yoluyla bilgi gönderip alabilmesinin dünyada bir ilk olduğunu öne sürüyor.
OYUNU 3 KİŞİ BİRLİKTE TAMAMLADI
Yapılan deneylerde ‘alıcı’ konumundaki bir kişiye, tetris benzeri bir oyunda ekranın yalnızca bir kısmı gösterildi. Alıcıdan farklı odadaki ‘verici’ olarak seçilen iki kişi ise oyunu görebildi ancak kontrol etmesine izin verilmedi. Birbirlerini hiçbir şekilde görmelerine ve duymalarına izin verilmeyen üç kişinin, oyunu birlikte tamamlamaları istendi. Araştırma sırasında, vericilerden gelen mesajlar, alıcının kafasının arkasında, ucunda verici bulunan bir kabloyla iletildi. Bu düzenekle, beynin gözlerden gelen sinyalleri yorumlayan bölgesinin uyarılması sağlandı. Araştırmacılardan Andrea Stocco, “Aslında gözlerden aldığı sinyalleri yayan beynin arkasındaki sinir hücrelerini kandırdık” dedi. Araştırma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.
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