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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Telepatiyle 3’lü oyun

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Telepatiyle 3’lü oyun

ABD’li bilim insanlarının geliştirdiği BrainNet isimli sistem, bilim dünyasının telepatik iletişime bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

WashIngton Üniversitesi’nin kurduğu BrainNet ismi verilen türünün ilk örneği sistem, bilim insanlarının iddiasına göre ‘beyinler arası iletişim ağı’nı mümkün hale getirdi. Telepatik iletişimi gerçeği dönüştürme yolunda büyük bir adım anlamına geldiği belirtilen sistemle, şimdilik üç kişinin yalnızca beyinlerini kullanarak iletişim kurması hedefleniyor. Araştırmacılar bir kişinin, ikiden fazla kişinin dahil olduğu bir sistemde yalnızca zihin yoluyla bilgi gönderip alabilmesinin dünyada bir ilk olduğunu öne sürüyor.

OYUNU 3 KİŞİ BİRLİKTE TAMAMLADI

Yapılan deneylerde ‘alıcı’ konumundaki bir kişiye, tetris benzeri bir oyunda ekranın yalnızca bir kısmı gösterildi. Alıcıdan farklı odadaki ‘verici’ olarak seçilen iki kişi ise oyunu görebildi ancak kontrol etmesine izin verilmedi. Birbirlerini hiçbir şekilde görmelerine ve duymalarına izin verilmeyen üç kişinin, oyunu birlikte tamamlamaları istendi. Araştırma sırasında, vericilerden gelen mesajlar, alıcının kafasının arkasında, ucunda verici bulunan bir kabloyla iletildi. Bu düzenekle, beynin gözlerden gelen sinyalleri yorumlayan bölgesinin uyarılması sağlandı. Araştırmacılardan Andrea Stocco, “Aslında gözlerden aldığı sinyalleri yayan beynin arkasındaki sinir hücrelerini kandırdık” dedi. Araştırma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

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