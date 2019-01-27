Telegraph gazetesinden Melania Trump’a özür
İNGİLİZ Telegraph gazetesi geçen hafta ABD’nin ‘First Lady’si Melania Trump hakkında yayımladığı bir makaleden ötürü ‘koşulsuz’ özür diledi ve açıklanmayan bir miktarda tazminat ödemeyi kabul etti.
Gazete geçen cumartesi günü yayımlanan ekindeki “Melania’nın gizemi” başlıklı makalede hataların bulunduğunu belirtti. Bunlar arasında Melania Trump’ın, Donald Trump’la tanışmadan önce modellik kariyerinde sıkıntı yaşadığı gibi iddialar da var. Özür metninde gazete, Melania Trump’ın “Donald Trump’la tanışmadan önce de başarılı bir manken olduğunu ve bu başarıyı Trump’ın desteği olmadan elde ettiğini” ifade etti.
Telegraph Melania Trump’ın üniversitedeki Tasarım ve Mimarlık eğitimini bir sınavı tamamlayamadığı için bıraktığı iddiasının da doğru olmadığını, Melania’nın modellik kariyerine odaklanmak için üniversiteyi bıraktığını belirtti. Ayrıca Melania Trump’ın babasının iddia edildiği gibi ‘korku salan bir kişiliği’ olmadığı ve aileyi kontrol etmediği de vurgulandı. Telegraph, İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakâr Parti’ye yakınlığıyla biliniyor.
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