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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Telefona bakmaktan ensemizde boynuz çıkıyor

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Telefona bakmaktan ensemizde boynuz çıkıyor

Yoğun telefon kullanımı, gençlerin iskelet yapılarında da değişikliklere yol açıyor.

Avustralya’daki Sunshine Coast Üniversitesi’den Dr. David Shahar ve Prof. Mark Sayers isimli iki bilim insanının, 18-30 yaş arasındaki 218 kişinin röntgen çekimlerini inceleyerek yürüttüğü araştırmada, bu kişilerin neredeyse yarısının kafatası şeklinin yoğun cep telefonu ve tablet kullanımına bağlı olarak ‘değiştiği’, boynuzumsu bir çıkıntıya benzediği belirtildi. Araştırmaya göre, gününün büyük kısmında teknolojik aletlere kafasını eğerek bakan gençlerin, kafatasındaki oksipital kemik denen bölge, görünür şekilde belirginleşmeye başlıyor. Her 4 gençten birinde görülen bu durum, dijital ekranlar karşısında geçirilen süreyle ilgili endişelere bir yenisini daha ekliyor.

10 YILDIR GÖZLEMLENİYOR

Bilim insanı Shahar, 20 yıldır klinik tedavi uzmanı olduğunu belirterek “Ancak sadece son 10 yıldır hastalarımın kafatasındaki büyümeyi gözlemliyorum” dedi. Ensenin üstünde sivrilen 10-30 milimetre arasında değişen çıkıntıya, ‘dış oksipital kabartı’ deniyor. Dış oksipital kabartıya, taşınabilir dijital cihazlar yaygınlaşmaya başlamadan önce daha çok yaşlı insanlarda rastlandığı, gençlerde ise oldukça nadiren rastlandığı belirtiliyor. Kafatasındaki çıkıntının, iskelet yapısında uzun süre baskıya maruz kalmış kişilerde rastlanması hesaba katıldığında, uzun süre cep telefonu ekranına bakmanın da benzer etkiyi yarattığı söylenebilir.

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