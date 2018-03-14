Tehlikeli ürünler listesine girdi! Anne-babalar dikkat
AB “stres çarkı”nı “tehlikeli ürünler listesi”ne aldı. Gerekçe, ışıklı modellerdeki pillerin yutulması ve çıkarılabilen küçük parçaların tehdit teşkil etmesi
Avrupa Birliği, çocuklar tarafından ilgi gören "stres çarkı" oyuncağını "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti. Uyarı raporunda, özellikle küçük pillerle donatılarak ışıklandırılan stres çarklarının çocuk sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Raporda, oyuncakta kullanılan yatay pillerin yutulması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda yanma olabileceği, oyuncağın kolaylıkla çıkarılabilen küçük parçaların da tehdit teşkil ettiği uyarısında bulunuldu. Üye ülkelere konuya ilişkin bilgi paylaşımı yapıldığı aktarılan raporda, "Ulusal yetkililerin tehlikeli stres çarklarını tespit edip, sınırlardan girişini engellemeleri ve imha etmeleri için gerekli bilgi aktarımı hızlıca yapıldı" ifadesi kullanıldı.
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