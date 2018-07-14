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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
14.07.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

Tarihi zirve öncesi Rusya’ya suçlama

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Tarihi zirve öncesi Rusya’ya suçlama

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi ve Birleşik Krallık’taki temaslarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya’da yarınki görüşmesi öncesinde Amerikan mahkemesine bağlı jüri heyeti, 12 Rus istihbaratçıyı Demokrat Parti’nin e-posta sürücülerine yasadışı erişim sağlamakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, jüri heyetinin 12 Rus istihbarat yetkilisine ilişkin mütalaasını, Rusya’nın 2016’daki ABD başkanlık seçimleri sürecini etkileme çabalarını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’e iletti. Bakanlık, 12 istihbarat yetkilisinin de Rus ordusuna bağlı Ana İstihbarat Direktörlüğü (GRU) mensubu olduğunu belirterek, “Bu GRU yetkilileri, resmi görevleriyle Demokrat Kongre Kampanya Komitesi ve Demokrat Parti Ulusal Komitesi’nin elektronik posta sürücülerini, başkan adayı Hillary Clinton’ı hackleme ve bu bilgileri internet ortamında “DCLeaks” internet sitesi ile ‘Guccifer 2.0’ adlı sosyal medya hesabı ile yayma konusunda uzun bir çaba içinde bulundu” ifadelerini kullandı.  

Açıklamada jürinin, Rus yetkililerinin siber operasyonlarla ABD’de komplo üretmek, kimlik hırsızlığı, 95 bin dolar üzerinde para aklama, Amerikan şirket, bakanlık ve seçim kurullarına yasadışı erişim sağlamak, ABD hükümetine karşı komplo içinde bulunmak gibi 11 ayrı suçtan yargılanacağı belirtildi. Açıklamada, Rus istihbaratının bu çabalarının oy sayımı veya seçim sonuçlarını etkilediğine yönelik bir kanının söz konusu olmadığı bildirildi.     

ERTELE BASKISI
Gelişme ile ilgili ABD Başkanı Trump ise Twitter’dan dün yaptığı paylaşımda, “Dün (önceki gün) 12 Rus ile duyduğunuz hikayeler Trump yönetimi değil Obama yönetimi sırasında meydana geldi. Seçimden önce, özellikle de Başkan Obama FBI tarafından eylülde bilgilendirildiği rapor edildiğinde neden bununla ilgili bir şey yapmadılar” ifadelerini kullandı. Demokrat Partili liderler ise Trump’ın Putin görüşmesini iptal etmesini istedi. Demokrat Parti Senato Azınlık Lideri Senatör Chuck Schumer, “Bu suçlamalar başkan dışında herkesin anlıyor göründüklerinin daha başka kanıtları: Devlet Başkanı Putin, Başkan Trump’ın kazanmasına katkı için seçimlerimize müdahale eden bir hasımdır” dedi.

BİLGİ NOTU
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Trump-Putin zirvesinin yerel saatle yarın sabah 08.00’de başlayıp 16.00’ya kadar süreceğini açıkladı. Protestolar beklenirken, izindeki polisler geri çağrıldı.

MOSKOVA: İTHAM BALTALAMA AMAÇLI
Rus istihbarat görevlilerine yönelik suçlama Moskova’nın da tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Trump-Putin zirvesi öncesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin normalleşmesine muhalefet eden ABD’deki belirli siyasi güçlerin negatif ortam yaratmak için büyük çaba sarf ettiği ortada. Zirvenin olumsuz havada başlaması ve sonuç alınmaması için sıkıcı hale gelen Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahale iddialarını ısıtıp gündeme getirmeye devam ediyorlar” denildi. Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA

Tarihi zirve öncesi Rusya’ya suçlama

KRALİÇE’Yİ KIZDIRDI
ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık temasları protestoların gölgesinde devam ederken, objektiflere ilginç görüntüler de yansıyor. Trump önceki gün Windsor Kalesi’nde Kraliçe 2’nci Elizabeth ile bir araya gelmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, Trump’ın üç kez geleneksel Kraliyet protokolünü ihlal ettiğini yazdı. ABD Başkanı, Kraliçe’yi 12 dakika bekletti. Bu sırada 92 yaşındaki Kraliçe’nin saatini kontrol ettiği görüldü. Trump, geleneklere aykırı olarak Kraliçe’nin önünde eğilmedi. Bunun yerine sıcak bir şekilde tokalaştı. Son olarak kalede muhafızları selamlama sırasında Trump’ın Kraliçe’nin önünde yürümesi ve bir süreliğine onun yürüyüşünü kesmesi sosyal medyada epey yankı buldu. ABD Başkanı, dün İskoçya’da Turnberry’deki golf pisti de olan rezidansında kaldı. Edinburgh’ta ise dün yoğun protesto gösterileri vardı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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