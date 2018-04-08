Tansiyon yüksek: Kuşatılan Duma’ya kimyasal saldırı şüphesi
Rejimin geçen cuma yeniden operasyon başlattığı Duma’da önceki gece yapılan saldırıda muhalifler, kimyasal silah kullanıldığını açıkladı. En az 42 kişi öldü. Muhalifler, zehirlenen insanların görüldüğü videoları da sosyal medyadan paylaştı. Şam, iddiayı reddetti. Çok sert tweet’ler paylaşan ABD Başkanı Trump ise, Esad’ın ‘büyük bedel’ ödeyeceğini söyledi.
ESAD rejiminin kuşatması altındaki yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Duma kentinde önceki gece kimyasal silah kullanıldığı iddia edildi. 18 Şubat’ta Şam’ın banliyösü Doğu Guta’yı muhaliflerin elinden geri almak için operasyona başlayan Suriye ordusu, yaklaşık 10 günlük ateşkesin ardından Doğu Guta’da muhalif savaşçıların kontrolündeki son bölge olan Duma’ya karşı cuma günü yeniden saldırıya geçti. Suriye güçlerinin saldırıya başladığı haberlerini önceki gece kimyasal saldırı olduğu iddiası izledi. Arama kurtarma çalışmaları yapan muhaliflerin oluşturduğu Beyaz Baretliler oluşumu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin Duma’da kimyasal saldırı düzenlediğini ileri sürdü. Beyaz Baretliler, sosyal medyadan zehirli gazdan zehirlendiği söylenen kişilerin görüntülerini yayınladı. Beyaz Baretliler’in başındaki isim Raid el-Salih, 70 kişinin havasızlık sonucu boğularak öldüğünü ve yüzlercesinin daha bu durumdan etkilendiğini söyledi. Yabancı ajansların, kurtarma ekiplerine ve Suriyeli muhaliflere dayandırdığı başka haberlerde can kaybı 42 olarak verildi.
MÜZAKERELER ÇÖKMÜŞTÜ
Kimyasal saldırı iddiası, Suriye rejimi ile Duma’daki muhalif grup Ceyş-ul İslam arasındaki müzakerelerin çökmesinden sonra geldi. Suriye ordusu, Doğu Guta’da hızlı bir ilerleme gösterirken, Duma dışındaki bölgelerde muhalif savaşçılara güvenli geçiş garantisi vererek bu bölgeleri Şam yönetimine bırakmalarını sağlamıştı. Ancak Duma’daki Ceyş-ul İslam grubu, bölgede kendilerinin yerel polis olarak kalmasında ısrar edince Suriye yönetimiyle anlaşamadı. ABD Başkanı Donald Trump, Duma’daki kimyasal saldırı haberleri üzerine Twitter’dan çok sert açıklamalar yaptı.
ESAD’A ‘HAYVAN’ DEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, ardı ardına paylaştığı tweet’lerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ‘hayvan’ derken, İran ve Rusya’yı da suçladı. Trump, şu ifadeleri kullandı: “Kadın ve çocukların aralarında olduğu birçok kişi Suriye’deki akıldışı kimyasal saldırıda öldü. Bölge, Suriye ordusunun kuşatmasında ve dışarıdan erişim yok. Putin ve İran, hayvan Esad’ı desteklemekten sorumlu. Ödenecek büyük bedel var. Bölgeyi tıbbi yardım ve teyit için derhal açın. Bir başka insani felakete yer yok. Eğer Başkan Obama, kumdaki kırmızı çizgisini geçmiş olsaydı, Suriye felaketi uzun süre önce sona ermiş olacaktı. Hayvan Esad tarih olacaktı.” ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, “Bu haberler, eğer doğrulanırsa, korkunç ve uluslararası toplumun derhal bir cevap vermesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
DIŞİŞLERİ KINADI
Türkiye Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rejim üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz” denildi. Uluslararası toplum da saldırı karşısında sessiz kalmadı. Fransa kınadığı saldırının ardından BMGK’yı acil toplantıya çağırdı. AB “deliler Esad’ı işaret ediyor” derken, BM Genel Sekreteri, “iğrenç” saldırıya ilişkin kapsamlı araştırma çağrısı yaptı.
REJİMDEN TAHLİYE ANLAŞMASI İDDİASI
Suriye devlet televizyonu, Duma’daki muhaliflerin, kenti Şam rejimine bırakmayı kabul ettiğini ileri sürdü. Buna göre Ceyş-ul İslam savaşçıları 48 saat içinde Duma’yı terk ederek, Türkiye sınırındaki Cerablus’a geçecek. Cerablus, Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki muhalif grupların kontrolüne girmişti. Suriye rejiminden gelen anlaşmaya varıldığı iddiasıyla ilgili Ceyş-ul İslam’dan bir açıklama gelmedi. Ceyş-ul İslam’ın siyasi sorumlusu Muhammed Alluş, cuma günü yaptığı açıklamada müzakerelerle ilgili “Sivillerin kanının akmasını önleyecek ve barışçıl bir durumu sağlayacak kapıyı kapatmak istemiyoruz” demişti.
BİLGİ NOTU
Suriye’de 4 Nisan 2017’de İdlib vilayetindeki Han Şeyhun kasabasının rejime ait savaş uçakları tarafından kimyasal silahlarla bombalandığı açıklanmıştı. Olayda 31’i çocuk en az 87 kişi hayatını kaybetmişti. Üç gün sonra ABD, misilleme amacıyla Tomahawk füzeleriyle
Şayrat Hava Üssü’ne saldırı düzenlemişti.
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