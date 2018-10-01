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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN
01.10.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

Tampon bölgede Rus askeri krizi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Tampon bölgede Rus askeri krizi

Bazı Suriyeli muhalifler İdlib’in güneyinde rejim ile oluşturulması planlanan 15-20 km’lik silahlardan arındırılmış tampon bölgede Rus askeri istemediklerini açıkladı. Buna karşılık bazı muhalifler ise bu itirazların Rusya’ya İdlib’e yeni operasyon için bahane yaratacağı uyarısında bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan mutabakat uyarınca kurulacak tampon bölgedeki radikal unsurların ağır silahlarını teslim edip çekilecekleri 15 Ekim’e iki hafta kalırken, bazı muhalif gruplar tampon bölgede Rus askeri istemediklerini açıkladı. Ilımlı muhalifler içinde yer alan bazı gruplar ise Rusya’nın bu tutumu koz olarak kullanıp, “Soçi mutabakatına uyulmadığını” öne sürerek, İdlib’e topyekûn harekât başlatabileceği uyarısında bulundu.

ANKARA: SOÇİ HAYATA GEÇİRİLMELİ
Muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) Sözcüsü Naci Mustafa yabancı haber ajanslarına, “Tampon bölgede Rus askerine karşı olduklarını Türk makamlarıyla uzun süreli bir toplantı yapıp ilettikleri” açıklaması yaptı. UKC Sözcüsünün bu açıklamasına Ankara’dan yalanlama gelmedi. Türk kaynaklar, Soçi’de geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesinde kararlı olunduğunu bildirdi.

Ankara’nun bu tutumuna benzer bir açıklama da, Suriye’de ılımlı muhalefetin en büyük çatısını oluşturduklarını söyleyen Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa’dan geldi. İdlib çevresinde oluşturulacak tampon bölge içinde Rus askerlerini istemeyen gruplar olduğuna dair duyumlar aldıklarını belirten Mustafa, Hürriyet’e şunları söyledi:

KOZ VERİLMESİN

“Bu grupların bazılarıyla bazen doğrudan, bazen de dolaylı temas halindeyiz. Verdiğimiz mesaj son derece açıktır: İdlib’deki sivillerin yaşam garantilerini sağlamak, bölgede huzur ve isktikrarın tesisi için Soçi’de varılan mutabakata uyulması elzemdir. Biz SMDK olarak Soçi mutabakatından yanayız. Aksi durum Rusya’nın ve rejimin elini güçlendirecektir. Rusya, ‘Türkiye ile vardığımız mutabakata muhalifler uymadı. Bu nedenle İdlib’i radikal unsurlardan temizlemek için topyekün harekât başlatma kararı aldık’ diyebilir. Bu durum İdlib için tam bir felaket olur. Rusya’nın eline bu kozun verilmemesi gerekir.”

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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