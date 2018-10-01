Tampon bölgede Rus askeri krizi
Bazı Suriyeli muhalifler İdlib’in güneyinde rejim ile oluşturulması planlanan 15-20 km’lik silahlardan arındırılmış tampon bölgede Rus askeri istemediklerini açıkladı. Buna karşılık bazı muhalifler ise bu itirazların Rusya’ya İdlib’e yeni operasyon için bahane yaratacağı uyarısında bulundu.
Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan mutabakat uyarınca kurulacak tampon bölgedeki radikal unsurların ağır silahlarını teslim edip çekilecekleri 15 Ekim’e iki hafta kalırken, bazı muhalif gruplar tampon bölgede Rus askeri istemediklerini açıkladı. Ilımlı muhalifler içinde yer alan bazı gruplar ise Rusya’nın bu tutumu koz olarak kullanıp, “Soçi mutabakatına uyulmadığını” öne sürerek, İdlib’e topyekûn harekât başlatabileceği uyarısında bulundu.
ANKARA: SOÇİ HAYATA GEÇİRİLMELİ
Muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) Sözcüsü Naci Mustafa yabancı haber ajanslarına, “Tampon bölgede Rus askerine karşı olduklarını Türk makamlarıyla uzun süreli bir toplantı yapıp ilettikleri” açıklaması yaptı. UKC Sözcüsünün bu açıklamasına Ankara’dan yalanlama gelmedi. Türk kaynaklar, Soçi’de geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesinde kararlı olunduğunu bildirdi.
Ankara’nun bu tutumuna benzer bir açıklama da, Suriye’de ılımlı muhalefetin en büyük çatısını oluşturduklarını söyleyen Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa’dan geldi. İdlib çevresinde oluşturulacak tampon bölge içinde Rus askerlerini istemeyen gruplar olduğuna dair duyumlar aldıklarını belirten Mustafa, Hürriyet’e şunları söyledi:
KOZ VERİLMESİN
“Bu grupların bazılarıyla bazen doğrudan, bazen de dolaylı temas halindeyiz. Verdiğimiz mesaj son derece açıktır: İdlib’deki sivillerin yaşam garantilerini sağlamak, bölgede huzur ve isktikrarın tesisi için Soçi’de varılan mutabakata uyulması elzemdir. Biz SMDK olarak Soçi mutabakatından yanayız. Aksi durum Rusya’nın ve rejimin elini güçlendirecektir. Rusya, ‘Türkiye ile vardığımız mutabakata muhalifler uymadı. Bu nedenle İdlib’i radikal unsurlardan temizlemek için topyekün harekât başlatma kararı aldık’ diyebilir. Bu durum İdlib için tam bir felaket olur. Rusya’nın eline bu kozun verilmemesi gerekir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle