‘Tam bir cadı avı’
Suriye’ye askeri operasyona hazırlanan ABD Başkanı Trump'ın, eski bir porno yıldızının iddialarıyla başı dertte... Trump, Stormy Daniels'la susması için gizlilik anlaşması yaptığı iddia edilen avukatı Cohen’in bürosuna yönelik FBI baskınına çok kızdı ve dün "TAM BİR CADI AVI" diye tweet attı.
SURİYE’de kimyasal silah kullanımının ardından şimdiye kadar ilişkileri germeden sürdürdüğü Rusya ile çatışma ihtimaliyle yüz yüze kalan ABD Başkanı Donald Trump, ülke içinde de kendisine yakın isimlere yönelik soruşturmalarla iyice sıkışmış durumda. Son olarak Trump’ın avukatı Michael Cohen’in New York’taki ofisine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından önceki gün baskın yapıldı.
Baskında aralarında Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels’a, Cohen’in yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili belgeler dahil çeşitli dökümanlara el konuldu. Arama öncesinde polis, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’den tavsiye mektubu aldı, ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi. Baskına sert tepki gösteren Trump, Mueller’i hedef alırken, “Rusya ile işbirliğine dair hiçbir şey bulamadılar. Bunlar gördüğüm en taraflı insanlar grubu” dedi.
‘ÜLKEMİZE SALDIRI’
Trump, Beyaz Saray’da basına yaptığı açıklamada FBI’ın baskınının ‘utanç verici’ olduğunu ifade ederken, Mueller’in soruşturmasını ‘ülkemize karşı bir saldırı’ diye niteledi. ‘Neden Mueller’i kovmuyorsunuz’ şeklindeki bir soru üzerine Trump, “Birçok insan onu kovmamı söyledi” diye cevap verdi. Donald Trump, dün de ilk iş olarak Twitter’dan “Avukat-müvekkil ayrıcalığı öldü”, “TAM BİR CADI AVI” diye yazdı.
NE OLMUŞTU
Porno yıldızı Stormy Daniels, 2006'da Trump ile cinsel ilişki yaşadığını, 2016 seçimleri öncesinde de avukat Michael Cohen ile 130 bin dolarlık gizlilik anlaşması yaptığını öne sürüyor. Anlaşmanın iptalini isteyen Daniels, tehdit aldığını da iddia ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle