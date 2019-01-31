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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.01.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Taliban'dan 'Afganistan'da iktidarı tekelimizde tutma arayışında değiliz' açıklaması

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Taliban'dan 'Afganistan'da iktidarı tekelimizde tutma arayışında değiliz' açıklaması

Taliban sözcüsü, Afganistan'ın geleceğinde ülkeyi tek başına yönetmek gibi bir çabaları olmadığını, Afgan kurumlarıyla birlikte var olmanın yollarının arandığını açıkladı.

Amerikan Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin, ABD ile Taliban arasında süren barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

ABD güçlerinin Afganistan'dan çekildiğinde Taliban'ın diğer Afgan halkı ile bir arada yaşamak istediğini belirten Şahin, "(ABD'nin Afganistan'ı işgalinin) bitmesinin ardından, Afganlar geçmişlerini unutmalı, birbirini hoş görmeli ve kardeşçe bir yaşama başlamalıdır. ABD'nin çekilmesinin ardından, iktidarı tekelimizde tutma arayışında değiliz. Tüm Afganların kendini içinde görebileceği, kucaklayıcı bir Afgan dünyasına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD VE TALİBAN TEKNİK EKİPLER KURACAK

Afganistan'daki kurumlarla bir arada var olma yollarını aradıklarını vurgulayan Şahin, Taliban'ın, genellikle yolsuzluk ve halka baskı uygulamakla suçlanan polis ve yerel kolluk kuvvetleri konusunda da reformlar istediğini belirtti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad ile bir sonraki görüşmelerinin 25 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da olacağını belirten Şahin, tarafların ortak teknik ekipler kuracağını kaydetti.

Şahin, bu teknik ekiplerin ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesinin detaylarını ve Afganistan'ın tekrar El-Kaide gibi terör örgütleri için bir sığınak olmasının engellenmesi için çalışmalar yürüteceğini aktardı.

ABD İLE TALİBAN ARASINDAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Khalilzad ve Şahin, geçen hafta Doha'da bir araya gelmiş ve görüşmeler 6 gün sürmüştü.

Halilzad, New York Times'a verdiği röportajda, görüşmelerde "Afganların topraklarında terörist barındırmayacağı garantisine karşılık ABD'nin de ülkeden tamamen çekilmesi" ilkesi çerçevesinde bir taslak üzerinde mutabık kalındığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da bu sabah yaptığı açıklamada, Taliban ile süren barış görüşmelerine ilişkin, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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