'Taciz var yardım edin’
Japonya’nın başkenti Tokyo’da polis, toplu ulaşımda tacizin önüne geçmek için akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Kurbanlar, uygulamayı kullanarak sesli ya da yazılı uyarılarla tacize uğradığını duyuruyor.
Tokyo polisinin kadınları özellikle kalabalık trenlerde tacizlerden korumayı amaçlayan akıllı telefon uygulaması “Digi Police” liste başı oldu. Kullanıldığında “Kes şunu-Dur” şeklinde yüksek sesli bir uyarı duyuluyor ya da ekranda beliren “SOS. O bir tacizci, yardım edin” mesajıyla saldırıya uğradığını ilan edebiliyor. Mobil uygulama şu ana kadar 237 binden fazla indirilirken, bunun devlete ait bir uygulama için alışılmadık bir rakam olduğuna dikkat çekiliyor.
Çoğu kez kurbanların yardım istemeye korktuğunu ve konuşmaya çekindiğini vurgulayan polis, uygulama ile tacizin diğer yolculara haber verilebildiğini kaydetti. 2017 yılında Tokyo’da tren ve metrolarda 900 kadar taciz vakası bildirildi. Tokyo’da yoğun saatlerde taciz vakalarına sık rastlanılan hatlarda yalnızca kadınların kullanımına özel trenler çalıştırılıyor.
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