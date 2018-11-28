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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisini CIA onayladı'
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Dünya
AA
28.11.2018 - 08:11, Son Güncelleme:

'Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisini CIA onayladı'

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'Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisini CIA onayladı'

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetine dahil olmasının CIA tarafından onaylandığını belirtti.

Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "nefret uyandıran bir eylem" olarak nitelendirerek, ABD Kongresinin bu nedenle Suudi Arabistan'a cevap vereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongredeki en büyük destekçilerinden olan McConnell, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı ve Suudi yetkililerin cinayetle olan ilişkisine yönelik açıklama yaptı.

Açıklamalarıyla, Trump'ın konuya ilişkin sözlerine katılmadığı görülen McConnell, Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetine dahil olmasının Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından onaylandığını belirtti.

"KAŞIKÇI OLAYINA CEVAP KESİNLİKLE VERİLMELİDİR"

McConnell, Suudiler tarafından işlenen cinayetin ABD'nin dünyada savunduğu her şeye karşı olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla, buna bir çeşit cevap kesinlikle verilmelidir ve şu an bu uygun cevabın ne olması gerektiğini tartışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın ABD'nin stratejik ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkinin Orta Doğu için önemli olduğunu kabul ettiğini anlatan McConnell, şöyle konuştu:

"Beyaz Saray'da kim olursa olsun Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimiz hep pragmatik olmuştur. Suudi yönetiminin İran'a olan karşıtlığına değer veriyoruz ve kimse Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tamamen kopartmak istemiyor ama buna bir çeşit cevap uygun olacak ve bunun hakkında konuşmaya devam edeceğiz."

"VELİAHT PRENSİ BİN SELMAN'IN CİNAYETE KARIŞTIĞINI BİLİYORUZ"

Öte yandan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayete karıştığını bildiklerini söyledi.

Corker, "Oldukça eminiz ki Veliaht Prens, gazeteci cinayetine karıştı. En azından kendi yönettiği kurum bu cinayeti işlediği için sorumlu tutulmalıdır. Pire için yorgan yakmak istemiyoruz ama bir bedel ödenmelidir." dedi.

CIA'in Kaşıkçı cinayetine dair elde ettiği rapora da atıfta bulunan Corker, Beyaz Saray'ın gerekli adımları atmadığı taktirde Kongrenin atacağını ama Beyaz Saray'ın Senato'nun bu konuda yasa geçirmesini beklemek yerine hemen harekete geçmesinin daha iyi olacağını vurguladı.

 

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