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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Suudi yetkiliden ‘cinayet senaryosu’: Halıya sarıp çıkardılar

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Suudi yetkiliden ‘cinayet senaryosu’: Halıya sarıp çıkardılar

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü itiraf eden Suudi Arabistan’dan olay anına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters’a açıklama yapan bir Suudi yetkiliye göre Kaşıkçı boğulduktan sonra halıya sarılarak binadan çıkartıldı.

İSTANBUL’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra içerdeki 15 kişilik Suudi ekip tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, Kaşıkçı’nın ölümünün müzakere ekibinin ‘hatası’ olduğunu öne sürdü.

Suudi yetkilinin açıklamasına göre, Suudi hükümeti tarafından gönderilen 15 kişilik ekip Kaşıkçı’yı Riyad’a dönmesi için ikna etmeyi amaçlıyordu. Kaşıkçı’yı kaçırarak İstanbul dışında bir evde tutmayı planlayan ekipte yer alan Suudi istihbarat görevlisi Mahir Mutreb, ilk etapta Suudi Başkonsolosun odasında Kaşıkçı’yı ülkeye dönmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmayan Kaşıkçı, Mutreb’e ‘kendisini kaçırıp kaçırmayacaklarını’ sordu. Mutreb’in uyuşturucu vererek kaçıracakları cevabı üzerine Kaşıkçı Suudi ekibe kendisini dışarıda bir kişinin beklediğini, bir saat içinde çıkmaması durumunda olayın Türk makamlarına haber verileceğini söyledi.

BİR DE KIYAFET OYUNU

Suudi yetkilinin ifadelerine göre, Kaşıkçı’nın Suudi ekibe fiziksel direniş göstermesi sonucunda çıkan arbedenin ardından ekipten bir kişi arkasından sarılarak öfke içindeki Kaşıkçı’yı etkisiz hale getirmeye çalıştı. 61 yaşındaki Kaşıkçı, bu müdahale sonrası boğularak hayatını kaybetti. Yetkilinin açıklamasına göre, Suudi ekip önce büyük bir panik yaşadı, daha sonra Kaşıkçı’nın cesedini saklamak için formül bulmaya çalıştı. Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesinin ardından Suudi ekip içinden Mustafa Medani isimli biri, Suudi gazetecinin kıyafetlerini giyerek Kaşıkçı’nın binadan çıktığı izlenimini vermeye çalıştı. Medani, konsolosluktan çıktıktan sonra Sultanahmet’e giderek Kaşıkçı’nın giysilerinden ve koluna taktığı Apple saatinden kurtuldu. 15 kişilik ekip, ‘çok geç’ olmadan Kaşıkçı’nın cesedinden kurtulmak için Kaşıkçı’nın cesedini halıya sararak binadan çıkardı ve yerel bir işbirlikçiye teslim etti. Reuters’a konuşan Suudi yetkili, Kaşıkçı olayı konusunda Suudi ekibin ilk etapta kendilerine yanlış bilgi verdiğini, Suudi Arabistan’da yürütülen soruşturmanın ardından gerçeğin ortaya çıktığını iddia etti. Kaşıkçı cinayetinin ardından 15 kişilik grup içindeki adli tıp uzmanı Salah Tubeygi’nin olayla ilgili kanıtları ortadan kaldırdığı belirtildi. Suudi yetkili, Kaşıkçı’ya işkence yapıldığı ve kafasının kesildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. Reuters haber ajansı, Suudilerin hedefinin Kaşıkçı’yı ikna etmeye çalışmak olması halinde, 15 kişilik ekibin neden konsoloslukta olduğu sorusunun şüpheye yol açtığını yazdı. 

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