Suudi Prens’ten Türkiye boykotu
RİYAD Valisi ve Suudi Meclisi Üyesi Prens Faysal bin Bandar el Suud, kendisine verilen kahvenin Türk kahvesi olduğunu öğrenince içmeyi reddetti.
Konuya ilişkin video, birkaç gün önce sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Prens Faysal bin Bandar, arabasındayken kendisine ikram edilen kahvenin ne kahvesi olduğunu soruyor ve “Türkiye’den Mehmet Efendi kahvesi” yanıtını alıyor. Bunun üzerine Prens kahveyi içmeyi reddediyor. Bir başka Suudi Prens Abdullah Bin Sultan el Suud da videoyu Twitter hesabından paylaşarak şu notu düştü: “Bugün, bir Suudi vatandaşı olarak Türkiye bize yönelik politikasını değiştirmediği sürece Türkiye’de üretilen, hatta Türk gümrüklerinden geçmiş tüm ürünleri boykot edeceğimi ilan ediyorum. Ne bizim, ne de hükümetimizin onlara ve ürünlerine ihtiyacı var.”
5 Mayıs’ta paylaşılan videoyu Twitter’da 420 bin’den fazla kişi izledi. Mesaja yazılan yorumlarda, bazı kullanıcılar Türk ürünlerinin yerine ABD ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini savundu.
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