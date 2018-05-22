'Kralı devirin' çağrısı
Suudi Arabistan'da yönetime karşı darbe girişimi olduğu iddiaları devam ederken, bu kez muhalif Prens Halid bin Ferhan'ın sözleri olay oldu. Halid bin Fahran, ''Selman'ın akıldışı, dengesiz ve ahmak yönetimi geri dönüşü olmayan noktayı da geçti. Kralı devirip kraliyeti kurtarın.'' sözleriyle Selman'ı devirme çağrısında bulundu.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, muhalif Suudi Prens Halid bin Ferhan, Prens Ahmed bin Abdülaziz ile Prens Mukrin bin Abdülaziz'e kralı devirmeleri için darbe çağrısı yaptı.
2013'te Almanya'dan siyasi iltica almış olan Halid, tahtta Kral Selman otursa da oğlu Muhammed bin Selman'ın (MbS) hızla yükselip herkesin dizginlerini eline geçirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
''Kral Selman'ın sağlığı yerinde olsaydı, işler bu noktaya gelmezdi. Kamu politikasına baktığımızda Kral Selman'ın siyasi sahnede ve ekranlarda tümüyle namevcut olduğunu göruyoruz.''
Muhalif prens, bu durum karşısında 'Ahmed ile Mukrin'in saflarını birleştirmeleri halinde kraliyet ailesi, güvenlik servisleri ve ordu üyelerinin yüzde 99'unun onların arkasında duracağını' savundu.
''Abdülaziz'in oğulları olan amcalarım Ahmed ve Mukrin'e işlerin daha iyi yönde değişmesi için bir şeyler yapmaları çağrısında bulunuyorum'' diyen Halid, Kral Selman'ın hayatta kalan az sayıda ağabeyinden Memduh bin Abdülaziz'in son açıklamalarının kraliyet ailesi çapında gareze işaret ettiğini söyleyerek şöyle devam etti:
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