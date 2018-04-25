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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
RİYAD (AA)
25.04.2018 - 19:58, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan dünya basınında gündeme oturan Salah'a hediye

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Suudi Arabistan'dan dünya basınında gündeme oturan Salah'a hediye

Suudi Arabistan'ın, Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a Mekke'de arsa hediye etmeye karar verdiği bildirildi.

Kutsal Başkent Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Fehd Ruki, Suudi Arabistan'ın yerel gazetesi Sabak'ta yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan makamları, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a Mekke'de arsa hediye edilmesi kararı alındığını belirtti. 

Arsa için Salah'ın taleplerine ve yasalara uygun olarak bazı seçeneklerin masada olduğunu ifade eden Ruki, "Salah'a Mekke'de harem bölgesi dışında bir arsa verilebilir. Ya da bu arsa onun adına vakfedilerek, buraya cami yapılması gibi buna benzer vakıf işleri için bağışlanabilir. Ya da Salah, bu arsanın mali değerinden istifade etmek isterse satılıp kendisine bedeli teslim edilebilir." dedi. 

Hediyenin Muhammed Salah gibi öncü gençlere destek amacı taşıdığını kaydeden Ruki, "Hediye, İngiltere'de İslam'ın hoşgörü mesajını yayan iyi örneklerden biri olan Mısırlı yıldızın güzel ahlakını ve yüce değerlerini onurlandırmak adına verildi." ifadelerini kullandı. 

PFA tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Salah, bu ödülü alan ilk Mısırlı, 2015-2016 yılı ödülünü kazanan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'den sonra ise ikinci Arap ve Afrikalı oyuncu oldu. 

Dün oynanan ve Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçındaki üstün performansıyla Salah, dünya basınında gündeme oturdu. 

Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu olduğu kaydedildi.

 

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