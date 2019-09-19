Suudi Arabistan'da hava saldırısı sirenleri test ediliyor
İngiliz gazetesi Telegraph'ın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ilk kez hava saldırısı sirenleri test edildi.
İran ile muhtemel bir gerginlik karşısında hazırlık yapan Suudi Arabistan'ın başkentinde ilk kez sirenler çaldı.
Suudi petrol tesislerine saldırı sonrası bölgede tansiyon yükselirken karşılıklı suçlamaların ardı arkası kesilmiyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun saldırılardan dolayı İran'ı suçlaması ve saldırılar için 'savaş sebebi' açıklamasının ardından Cevad Zarif de herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını ve ABD ile Suudi Arabistan'ın saldırması durumunda 'topyekün bir savaş' başlayacağını açıkladı.
Sivil savunmanın sirenlerinin “etkili ve hazır” olmasını sağlamak amacıyla bu testi yapan Riyad şehir sakinlerine de önceden kısa mesajlar gönderdi.
Askeri misillemenin düşünülüp düşünülmediği sorulan Suudi Arabistan'ın Almanya büyükelçisi Prince Faisal bin Farhan al-Saud, bütün seçeneklerin masada olduğunu bildirmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle