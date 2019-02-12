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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
12.02.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan tehditler üzerine Yemen'in El Mahra kentinden çekildi

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Suudi Arabistan tehditler üzerine Yemen'in El Mahra kentinden çekildi

Suudi Arabistan, artan tepkiler ve silahlı çatışma tehditlerinin ardından, Yemen’in doğu kapısı olarak bilinen El Mahra kentinden askeri birliklerini çekmeye başladı.

Yemen’in El Mahra kentteki Havf ilçesinde geçtiğimiz iki günde, Suudi Arabistan askerlerinin belediye binasına baskın düzenlemesi üzerine tansiyon yükseldi.

Suudi Arabistan askerlerinin şehirde varlığını devam ettirmesi ve kanunsuz hareket etmesi üzerine şehir halkı, sokak gösterilerine başladı. Suudi Arabistan’ın gelen tepkiler ve tehditler üzerine şehirden çekilmeye başladığı açıklandı.

Kent yönetimi de, Suudi askerlerin şehirde daha fazla durması halinde tüm okulların tatil edileceğini açıklayarak, Suudi askerlere karşı silahlı mücadeleye gidileceğine işaret etti.

Eski El Mahra Belediye Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Salim el Harizi, Ocak ayının sonunda halkı, Suudi kuvvetleri ayrılmayı reddettiği takdirde, silah zoruyla topraklarını korumaya çağırmış ve Suudi askerleri kentin limanlarını kontrol etmekle suçlamıştı.

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