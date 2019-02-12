Suudi Arabistan tehditler üzerine Yemen'in El Mahra kentinden çekildi
Suudi Arabistan, artan tepkiler ve silahlı çatışma tehditlerinin ardından, Yemen’in doğu kapısı olarak bilinen El Mahra kentinden askeri birliklerini çekmeye başladı.
Yemen’in El Mahra kentteki Havf ilçesinde geçtiğimiz iki günde, Suudi Arabistan askerlerinin belediye binasına baskın düzenlemesi üzerine tansiyon yükseldi.
Suudi Arabistan askerlerinin şehirde varlığını devam ettirmesi ve kanunsuz hareket etmesi üzerine şehir halkı, sokak gösterilerine başladı. Suudi Arabistan’ın gelen tepkiler ve tehditler üzerine şehirden çekilmeye başladığı açıklandı.
Kent yönetimi de, Suudi askerlerin şehirde daha fazla durması halinde tüm okulların tatil edileceğini açıklayarak, Suudi askerlere karşı silahlı mücadeleye gidileceğine işaret etti.
Eski El Mahra Belediye Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Salim el Harizi, Ocak ayının sonunda halkı, Suudi kuvvetleri ayrılmayı reddettiği takdirde, silah zoruyla topraklarını korumaya çağırmış ve Suudi askerleri kentin limanlarını kontrol etmekle suçlamıştı.
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