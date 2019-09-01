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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
01.09.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan saldırdı... Çok sayıda ölü var

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Suudi Arabistan saldırdı... Çok sayıda ölü var

Yemen'nin Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni hicri yılı Zamar'da mahkumları hedef alan korkunç bir katliamla başlattı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 100 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Husilere bağlı Mahkum İşleri Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir el-Murtada ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Zamar kentinde Husilerin kontrolündeki hapishaneyi hedef aldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

BİNANIN ALTINDA MAHSUR KALANLAR VAR

Görgü tanıkları, saldırılarda yaralananların birçoğunun Husilere ait araç ve ambulanslarla hastanelere taşındığını ancak hapishanede alıkonulanlardan bir kısmının ise hala binanın altında mahsur olduğu bilgisini verdi.

Husiler, olayla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) suçlayarak, uluslararası ve yerel kuruluşları olayı yakından takip etmeye çağırdı.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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