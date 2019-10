Süryaniler yalan haberlere karşı medyayı uyardı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Süryaniler, terör örgütüne yakın hesaplardan paylaşılan yalan haberlere karşı uluslararası medyaya kaynaklarını doğrulama uyarısında bulundu.

Merkezi Hollanda'nın Hengelo kentinde bulunan Dünya Süryaniler Birliği (WCA), sosyal medyadan, Amerikan televizyon kanalı NBC'nin 10 Ekim'de terör örgütü yanlısı bir muhabiri kaynak göstererek bir Süryani anne ve çocuğunun Türk ordusunun saldırı sonucu öldürüldüğü haberinin yalan olduğu bilgisini paylaştı.

This week, ZERO | 0 (#Aramean) Christians were killed in #NortheastSyria! To MEDIA, please:



1 verify your sources

2 cite non-#YPG ones

3 rectify your articles

4 don't mislead public

5 stop frightening our people at home!



For ex.: @NBCNews @saphorasm https://t.co/Alt2kMCuGH pic.twitter.com/TXwa88P8WE