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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
13.04.2018 - 19:47, Son Güncelleme:

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor hangileri desteklemiyor?

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Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor hangileri desteklemiyor?

Suriye ordusunun başkent Şam yakınlarındaki Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bazı ülkeler Suriye'ye saldırıyı desteklediklerini açıklarken, bazıları da buna karşı çıktı. Çin, Suriye'de Rusya ile birlikte Suriye hükümetine destek veren ülkelerden olsa da bu hafta ABD'nin BMGK'daki Suriye teklifini veto etmedi, çekimser oy kullanması dikkat çekti.

Suriyeye operasyonu hangi ülkeler destekliyor hangileri desteklemiyor

ABD FİTİLİ ATEŞLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweetlerle dünyanın gündemine oturdu.

Donald Trump önce "etkili" bir yanıt verme sözü verdi, ardından da "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" dedi.

Trump sonraki bir tweetinde ise Suriye'ye ne zaman saldıracaklarını açıklamadığını söyledi

RUSYA KARŞI ÇIKTI

Rusya ABD'den gelen Suriye'ye müdahale açıklamalarının ardından ABD'yi böyle bir adım atmama konusunda uyardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın giderek endişe verici bir yere dönüştüğünü ve durumun daha da kaotik bir hal aldığını söyledi.

Putin, "Sağduyunun galip gelmesini, uluslararası ilişkilerin yapıcı bir yola girmesini ve tüm küresel sistemin daha istikrarlı ve öngörülebilir olmasını umuyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise akıllı füzelerin "son birkaç yıldır toprakları üzerinde uluslararası terör örgütleriyle mücadele eden meşru bir hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiğini" söyledi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Suriye'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.

İNGİLTERE KARARINI VERDİ

İngiltere'de Perşembe günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından "Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu" kararı çıktı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, bakanların oy birliğiyle "Suriye'de daha fazla kimyasal silahın kullanılmasını önlemek için harekete geçmenin gerekli olduğuna" karar verdikleri belirtildi.

Bakanlar, Beşar Esad rejiminin kimyasal olduğundan şüphelenilen saldırıdan sorumlu olmasının "kuvvetle muhtemel" olduğunu da belirttiler.

Başbakanlık açıklamasında, İngiltere'nin Suriye'ye olası bir askeri müdahalede yer alıp almayacağı konusunda ise bir bildirimde bulunulmadı.

BBC'ye konuşan kaynaklar, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi.

FRANSA'DAN KİMYASAL ŞARTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ve ABD ile olası bir Suriye müdahalesini görüşeceklerini açıkladı.

Suriye'deki krizin tırmanmasını istemediğini söyleyen Macron, Fransa'nın Suriye'ye olası bir askeri müdahalesinde hedefin Şam rejiminin kimyasal silah kapasitesi olacağını belirtti.

ALMANYA'DAN ONAY ÇIKMADI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'ye yönelik bir askeri müdahaleye dahil olmayacaklarını açıkladı.

Suriye yönetimine kimyasal silah kullanımına dair güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini söyleyen Merkel, bu konuda hiçbir şey yapmamanın da zor olduğunu söyledi.

Merkel müttefiklerinin bir askeri müdahalede bulunması durumunda Almanya'nın askeri olmayan yollardan destek vereceğini belirtti.

İTALYA'DAN LOJİSTEK DESTEK

İtalya'da geçen ayki genel seçimin ardından geçici başbakanlık görevini yürüten Paolo Gentiloni, ülkesinin Suriye'de askeri bir müdahaleye dahil olmayacağını açıkladı.

Gentiloni, yalnızca müttefiklerine lojistik destek sunacaklarını belirtti. İtalya geçen yıl ABD'nin Suriye'yi bombalamasını ise desteklemişti.

KANADA YER ALMIYOR

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suriye'ye askeri müdahalenin içinde yer almayacaklarını açıkladı.

Justin Trudeau, diplomatik ve politik bir çözüm için çaba sarf ettiklerini, insani yardıma devam edeceklerini belirtti.

ÇİN ÇEKİMSER Mİ?

Çin, Suriye'de Rusya ile birlikte Suriye hükümetine destek veren ülkelerden olsa da bu hafta ABD'nin BMGK'daki Suriye teklifini veto etmedi, çekimser oy kullandı. Ancak öneri, Rusya'nın vetosuyla hayata geçmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Çin'in "her koşulda kimyasal silah kullanımına karşı olduğunu" açıkladı.

Ülkelerin yapıcı tutum alması gerektiğini söyleyen Şuang Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün Suriye'de araştırma yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi ve ülkeleri bu araştırmanın sonucu belli olmadan bir adım atmamaya davet etti.

VELİAHT SİNYALİ VERDİ

Suudi Arabistan, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının ardından sorumluların yargılanması gerektiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyir, ülkenin bir operasyonu destekleyip desteklemeyeceği konusundaki görüşmelerininse sürdüğünü söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise "Müttefiklerimizin talep etmesi durumunda operasyonda yer alacağız" dedi.

HOLLANDA MASADA YOK

Hollanda Başbakan Mark Rutte, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada Suriye'ye bir askeri operasyona destek vermelerinin "şu an için masada olmadığını" söyledi.

Rutte, Suriye'de kimyasal silahların kullanılmış olabileceğini ve bu duruma verilen uluslararası tepkiyi anladıklarını belirtti.

BELÇİKA YER ALMAYACAK

Belçika hükümeti, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik olası askeri harekatına katılmayacağı sinyalini verdi.

Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ikili görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Askeri gerginliğin artmasından kaçınmak gerektiğine dikkati çeken Reynders, "Askeri bir müdahale kararı vermeden önce beklememiz gerekiyor. Siyasi bir çözüm gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Steven Vandeput, Belçika'nın olası bir askeri müdahaleye dahil olması için bir çağrı yapılacağını düşünmediğini açıkladı.

KRİZ NASIL ÇIKTI?

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.  Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Suriyeye operasyonu hangi ülkeler destekliyor hangileri desteklemiyor

 

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