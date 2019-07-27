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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.07.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı bombalı saldırı

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Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı düzenlenen 4 bombalı saldırıda 2 sivil öldü, 22 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde eş zamanlı düzenlenen 4 bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 22 sivil yaralandı.

Kuzeyde muhaliflerin kontrolündeki Bab ve Azez ilçe merkezleri, Cerablus ilçesinin Gandura beldesi ve Ahterin beldesine bağlı Tel Battal köyünde eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi.

Bab ilçe merkezindeki Ömer bin Hattab Camisi yanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı. Azez'deki ve Gandura'da 5'şer, Tel Battal köyünde ise 3 sivil yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.

Olay yerine intikal eden yerel güvenlik güçleri saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez ve Cerablus ilçe merkezlerinde 22 Temmuz'daki patlamalarda 14 sivil yaralanmıştı. Muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen eş zamanlı iki patlamada da 2 sivil ölmüş, 28 sivil yaralanmıştı.

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