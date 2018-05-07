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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
07.05.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Suriye'nin İdlib ilinde kısmi ateşkes ilan edildi

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Suriye'nin İdlib ilinde kısmi ateşkes ilan edildi

Suriye'de Beşar Esad rejimiyle muhalifler, İdlib ve Hama illeri arasındaki cephe hattında yer alan köylerde 4 gün önce ilan edilen ateşkese uyuyor.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İdlib ve Hama illeri arasındaki cephe hattında yer alan köylerde, askeri muhalifler ve rejim güçleri arasında, bölgenin ileri gelenleri vasıtasıyla geçen cuma kısmi ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes, muhalifler ve rejim güçleri arasında yer alan cephe hattındaki İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyindeki Sıkeyk, Um Halahil, Um Celal, Temanya ve Huveyn köylerini kapsıyor.

Anlaşmaya göre, bir ay boyunca her gün 06.00-20.00 saatlerinde saldırı olmayacak.

Taraflar, son 4 gündür ateşkese uyuyor.

Ateşkesin bölgede yaşayan az sayıdaki sivilin talebiyle tarım arazilerinin hasadını ve bakımını yapma isteği üzerine sağlandığı öğrenildi.  Bölgede yaşayan halk halihazırda ekili tarım arazilerinin hasadını yapıyor.

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