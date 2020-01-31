Suriyeli kanal ekran karattı

Kanal tarafından yapılan açıklamada, “Suriye halkına karşı Rusya, İran ve rejim milislerinin işledikleri katliam ve insani suçlara sessiz kalan uluslararası toplumu protesto etme adına, yayınımızı 24 saat boyunca askıya alıyoruz” denildi. Orient TV sunucularından Ahmad Rihawi, dün saat 15.00’da yayınlanan haber bülteni esnasında, işlenen suçlar ve yapılan katliamlar karşısında söylenecek sözün kalmadığını belirterek, insani suçlar ve katliamlar karşısında sessiz kalan başta Suriyeliler olmak üzere, tüm dünyayı protesto ettiklerini duyurdu. Kanal çalışanlarının tuttuğu pankartlardan birinde “Artık kelimeler daraldı, söylenecek pek şey yok, onun için bir gün sessiz kalarak belki kendimizi teselli ederiz” ifadesi yer aldı. Bülten esnasında Orient TV’de medya çalışanları, ellerinde tuttukları pankartlarla protestoya katıldı. 2009 Şubat ayında yayına başlayan Orient TV, özellikle Türkiye’de yaşayan Suriyeli azınlığa hitap eden bir kanal.