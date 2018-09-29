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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
İpek YEZDANİ
29.09.2018 - 00:51, Son Güncelleme:

Suriye’deki Süryaniler PYD’ye isyan etti

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Suriye’deki Süryaniler PYD’ye isyan etti

Avrupa Süryani Konfederasyonu Temsilcileri, Suriye’de Haseke’ye bağlı Kamışlı ve Habur bölgeleri başta olmak üzere terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD kontrolü altındaki bölgelerde Hıristiyan okullarının kapatıldığını ve okullardaki müfredatın zorla Kürtçe olarak değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Binlerce yıldır Suriye’nin kuzeyinde yaşayan Hıristiyan Süryani ve Keldani azınlık grupların temsilcileri, bu bölgeleri kontrolü altında tutan PYD’ye bir mektup yazarak, Hıristiyan okullarının üzerindeki baskının son bulmasını istediler. Avrupa ve Almanya Merkezi Süryani Dernekleri (ZAVD) Başkanı Aziz Said ve Ortadoğu Sözcüsü Kamal Sido tarafından yazılan mektupta, PYD’den bölgedeki Hıristiyan okullarının kapanmasına yol açacak işlemlerin son bulması ve okullara Kürtçe müfredat zorunluluğu getirmemesi istendi. 

KÜRTÇE ZORLAMASI

Ortadoğu’daki savaş ve çatışmalardan kaçarak Avrupa’ya sığınan Süryanilerin oluşturduğu derneklerin çatı federasyonu olan Avrupa Süryani Konfederasyonu yöneticilerinden Suriyeli Afram Yakub, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Okulları lisansları olmadığı gerekçesiyle kapatmaya ve Hıristiyan okullarında Kürtçülüğü merkeze alan kendi müfredatlarını zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar” dedi. PYD kontrolündeki bölgelerde Hıristiyanlara yönelik başka türlü insan hakları ihlalleri de yaşandığını kaydeden Yakub, bu ihlallerin daha çok Süryanilerin geleneksel yerleşim yerleri olan ve PYD kontrolündeki Haseke’ye bağlı Kamışlı’da ve Habur bölgesindeki Süryani köylerinde meydana geldiğini söyledi.

Bölgede yaşayan Süryani liderlerse Kamışlı’da bazı Süryani okullarının PYD’liler tarafından hedef alındığını belirterek, PYD’lilerin zorla okullara girip müdürleri ve öğretmenleri kovduklarını, okulların kilitlerini değiştirip eğitim-öğretime kapattıklarını kaydetti. 

BİLGİ NOTU

Suriye’de aralarında Süryani Ortodoks Kilisesi tarafından yönetilen okulların da bulunduğu özel statüdeki Süryani okulları, 1935’ten bu yana bölgede hem Hıristiyan azınlığa hem de Kürtlere ve Araplara yönelik eğitim veriyor.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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