Suriye’deki Süryaniler PYD’ye isyan etti
Avrupa Süryani Konfederasyonu Temsilcileri, Suriye’de Haseke’ye bağlı Kamışlı ve Habur bölgeleri başta olmak üzere terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD kontrolü altındaki bölgelerde Hıristiyan okullarının kapatıldığını ve okullardaki müfredatın zorla Kürtçe olarak değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.
Binlerce yıldır Suriye’nin kuzeyinde yaşayan Hıristiyan Süryani ve Keldani azınlık grupların temsilcileri, bu bölgeleri kontrolü altında tutan PYD’ye bir mektup yazarak, Hıristiyan okullarının üzerindeki baskının son bulmasını istediler. Avrupa ve Almanya Merkezi Süryani Dernekleri (ZAVD) Başkanı Aziz Said ve Ortadoğu Sözcüsü Kamal Sido tarafından yazılan mektupta, PYD’den bölgedeki Hıristiyan okullarının kapanmasına yol açacak işlemlerin son bulması ve okullara Kürtçe müfredat zorunluluğu getirmemesi istendi.
KÜRTÇE ZORLAMASI
Ortadoğu’daki savaş ve çatışmalardan kaçarak Avrupa’ya sığınan Süryanilerin oluşturduğu derneklerin çatı federasyonu olan Avrupa Süryani Konfederasyonu yöneticilerinden Suriyeli Afram Yakub, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Okulları lisansları olmadığı gerekçesiyle kapatmaya ve Hıristiyan okullarında Kürtçülüğü merkeze alan kendi müfredatlarını zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar” dedi. PYD kontrolündeki bölgelerde Hıristiyanlara yönelik başka türlü insan hakları ihlalleri de yaşandığını kaydeden Yakub, bu ihlallerin daha çok Süryanilerin geleneksel yerleşim yerleri olan ve PYD kontrolündeki Haseke’ye bağlı Kamışlı’da ve Habur bölgesindeki Süryani köylerinde meydana geldiğini söyledi.
Bölgede yaşayan Süryani liderlerse Kamışlı’da bazı Süryani okullarının PYD’liler tarafından hedef alındığını belirterek, PYD’lilerin zorla okullara girip müdürleri ve öğretmenleri kovduklarını, okulların kilitlerini değiştirip eğitim-öğretime kapattıklarını kaydetti.
BİLGİ NOTU
Suriye’de aralarında Süryani Ortodoks Kilisesi tarafından yönetilen okulların da bulunduğu özel statüdeki Süryani okulları, 1935’ten bu yana bölgede hem Hıristiyan azınlığa hem de Kürtlere ve Araplara yönelik eğitim veriyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle