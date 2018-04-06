Sumo ayıp etti
JAPONLARIN ‘ata sporu’ sumonun binlerce yıllık geleneklerine dayanan bir ‘inanışı’ 21’inci yüzyılın gerçekleriyle karşılaşınca tartışma konusu oldu.
Olay, geçtiğimiz günlerde Maizuru kentinde yapılan bir sumo turnuvasında yaşandı.
Ringe çıkarak açılış konuşması yapmaya başlayan belediye başkanı, aniden rahatsızlanıp yere yığılınca, biri doktor birkaç kadın müdahale için ringe fırladı.
Ancak hakem, ‘geleneklere göre temiz görülmedikleri’ için sumo ringine kesinlikle giremeyen’ kadınlardan, hemen aşağı inmelerini istedi.
Olay sosyal medyada büyük tepki çekince, Japon Sumo Federasyonu özür dilemek zorunda kaldı.
Japonya’nın geleneksel sporu ‘sumo’da kadınlar ‘temiz’ görülmüyor ve bu nedenle ringe girmeleri yasak.
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