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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.07.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

Sular durulmuyor: Beklenen oldu

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Sular durulmuyor: Beklenen oldu

Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif ve kızı Meryem, İngiltere'den dönüşlerinde Lahor'da uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Kent genelinde Şerif'in gelişi öncesinde PML-N ile bağı olanlara yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı 378'e yükseldi.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, hakkında verilen hapis cezasının ardından ülkesine dönerek teslim oldu.

Tedavi olan eşini ziyaret için gittiği Londra'dan bu sabah ayrılan Şerif aktarma yaptığı Abu Dabi'den 2 saat rötarlı şekilde Lahor kentine geldi.
Hakkında açılan 3 davadan ilki olan "Avenfield davası" sonucunda 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin cezaya çarptırılan 68 yaşındaki Şerif'e, aynı davadan 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin ceza alan kızı Meryem de eşlik etti.

Şerif'in "Pakistan'a dönüp hapse gireceğim" açıklamasının ardından partisi Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) eski liderlerini karşılamak için ülke genelinde çağrıda bulundu ancak Şerif, toplanan kalabalığı selamlayamadan tutuklandı.

Şerif ve kızı uçağa binen Federal Soruşturma Bürosu (FIA) yetkililerince pasaportları alınarak havalimanında bulunan özel uçağa bindirildi. İkili hapis cezasının infaz edileceği Adiala hapishanesine götürülmek üzere başkent İslamabad'a doğru yola çıkarıldı.

Sular durulmuyor: Beklenen oldu

Protesto ve karşılamanın yapılacağı Lahor kenti ise güvenlik çemberine alındı. Gösterilerde şiddet olaylarının yaşanmaması ve kalabalığın güvenliği için binlerce polis görevlendirildi. Ayrıca, şehirde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde Şerif'in gelişi öncesinde PML-N ile bağı olanlara yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı 378'e yükseldi.

 

YOLSUZLUK VE RÜŞVET İDDİASIYLA YARGILANIYOR

Panama'da bulunan off shore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı Panama Belgeleri skandalında 3 çocuğunun adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesi tarafından Başbakanlık görevinden alınmıştı.

Sular durulmuyor: Beklenen oldu

Kaynağı belli olmayan para elde edip bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açıldı.
Davalardan ilki olan Avenfield davası 6 Temmuz'da sonuçlandı ve Şerif 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin, kızı Meryem ise 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin, damadı Muhammed Safdar ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre, Şerif, üç oğlu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra'da bulunan Avenfield apartmanından yasa dışı yollarla daireler almıştı. Şerif, mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddetmiş ve çocuklarının daire sahibi olduğunu ise kabul etmişti.
Şerif hakkında açılan diğer davaların ise gelecek aylarda sonuçlanması bekleniyor.

 

3 KEZ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Navaz Şerif, ilk defa 5 yıllık görev süresini dolduran hükümeti kuran başbakan olarak ülke tarihine geçti. İlk olarak 1990'da eski Başbakan Benazir Butto'dan boşalan başbakanlık koltuğuna oturan Şerif, 1993'te istifa etti. İstifa, kooperatiflerin yaklaşık 1 milyon kişinin parasını batırması ve Cumhurbaşkanı Gulam Işhak Han ile Şerif arasında yaşanan anayasa krizi ardından çıkan darbe söylentileri sonucunda geldi.

Şerif'in ikinci dönemi ise askeri darbeyle sona erdi. Hindistan ile Keşmir'de yaşanan savaşın ardından Şerif, Genelkurmay Başkanı Pervez Müşerref'i görevinden aldı. Bu haberi, Sri Lanka'dan dönerken öğrenen Müşerref, kendisine bağlı askerlerle darbe yaparak ülkede yönetime el koydu. Şerif, darbenin ardından kurulan mahkemede idama mahkum edilse de Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın girişimiyle bu ülkeye 10 yıl sürgüne gönderildi.
Sürgünden 2007'de mahkeme kararıyla dönen Şerif 2013'te yapılan seçimde yeniden başbakan oldu. Şerif, kurduğu hükümete 4 yıl başbakanlık yapabilirken, yerine 2017'de Şahid Hakan Abbasi atandı. Abbasi, Şerif'in hükümetiyle devam ederek 5 yıllık görev süresini tamamladı.

 

 

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